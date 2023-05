Electro Rouhard : le service depuis 3 générations en Province de Liège

Aujourd’hui, l’offre s’étend sur quelque 1000 m² où l’on peut acquérir des milliers d’articles électriques à un prix parfaitement compétitif tout en bénéficiant d’un service véritable.

Service personnalisé

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la famille Rouhard a le sens du service. Dans l’affaire, Réné Rouhard, son épouse et deux de leurs enfants, Delphine et Pierre, ainsi que la vingtaine de collaborateurs qui les épaulent, sont quotidiennement à l’écoute des clients afin de les conseiller, mais aussi de procéder aux installations des différents appareillages.

Si les hommes de la famille se sont plutôt engagés dans la partie technique : électricité, alarmes, systèmes de caméra et de vidéosurveillance agréés, installations photovoltaïques, climatisations réversibles et pompes à chaleur…, mais également suivi de chantiers pour des professionnels et des particuliers, Delphine et sa maman, quant à elles, conseillent les clients dans leur choix de petits et gros électroménagers domestiques.

« Nous disposons par ailleurs d’un véritable service après-vente. Deux de nos techniciens assurent les suivis et réparations, ce que ne proposent généralement pas les grandes surfaces, les chaînes et les sites de vente en ligne », précise Delphine Rouhard.

©Electro Rouhard

Le sens des valeurs

Ainsi, chez Electro Rouhard, on cultive un vrai sens des valeurs et de l’éthique. Les appareils qui peuvent être réparés le sont et l’énergie verte est largement promue. D’ailleurs, Electro Rouhard compte à son actif quelques-unes des plus grosses réalisations électriques de la région : immeuble à appartements, grandes surfaces, maisons d’habitation, établissements scolaires…

Les prix sont également parfaitement compétitifs, car l’entreprise fait partie de groupements d’achats qui lui assurent de pouvoir se fournir dans les meilleures conditions et de disposer toute l’année d’un stock suffisant. « Nous sommes donc toujours en mesure de livrer très rapidement » apprécie Delphine.

Outre les périodes de soldes, Electro Rouhard propose 2 fois par an des portes ouvertes promotionnelles durant lesquelles il est possible de réaliser de véritables bonnes affaires. Le magasin d’électroménagers a ainsi adopté une démarche commerciale offrant le maximum pour un prix minimum, le service en plus !

Faire ses achats en ligne

À la pointe de la technologie, Electro Rouhard propose également un e-shop sur lequel on peut passer commande et se faire livrer à domicile ou enlever ses achats en magasin.

« Depuis la période Covid, nous avons également pris le pli de réaliser des vidéos des tests de nos différents articles pour les mettre à disposition de nos clients au moyen de notre page Facebook. C’est une initiative qui plait beaucoup », conclut Delphine.

Electro Rouhard vous accueille du lundi au samedi Grand route 100 à Verlaine

04/259.55.92

https://www.electrorouhard.be/