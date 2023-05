Seul, en famille ou entre amis, VISITWallonia vous invite à découvrir des séjours divers et multiples ; sportifs, insolites, culturels, durables, gourmands…

Un somptueux château de 1884 transformé en hôtel disposant de 80 chambres, pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, et un environnement, en pleine nature, qui propose des expériences de logement insolite. Vous pourrez vivre une nuit à la belle étoile, au cœur d’un massif de rhododendrons ; séjourner dans une hutte ou un bivouac ; ou dormir perché dans une cabane…

Dans les environs du Domaine de Ronchinne, n’hésitez pas à vous perdre dans les merveilleux Jardins d’Annevoie, inscrits au Patrimoine majeur de Wallonie.

Aménagés au XVIIIe siècle, ils sont les seulsjardins d'eau en Belgique et figurent parmi les plusbeaux d’Europe. En famille, montez à bord d'une draisine, sur l'ancienne voie ferrée longeant la vallée de la Molignée, entre Falaën et Maredsous.

LES JOIES DU CAMPING

Vous rêvez de vacances « nature », dans un environnement verdoyant, prêts à partir à l’assaut de sentiers de randonnée… La province de Luxembourg saura vous satisfaire ! Dans l’Ardenne belge, en bord de Semois, sur l’Ile de Faigneul, le camping 3 étoiles qui porte son nom constitue un point de départ idéal pour des promenades, des circuits VTT, des descentes en kayak dans la région, mais aussi pour la baignade, les sports aventures et la pêche.

Selon vos besoins, vos envies, le camping de l’Ïle de Faigneul propose quelque 130 emplacements en bord de rivière ou éloignés de l’eau, dans des endroits ombragés ou ensoleillés, la plupart offrant une vue imprenable sur la forêt et les collines avoisinantes.

Tous ceux de plus de 100 m2 disposent d’un raccordement à l’électricité et du wifi gratuit. Pour davantage d’intimité, certains emplacements sont entourés par des haies. Vous trouverez évidemment plusieurs points d’eau répartis sur le terrain de camping.

ESCAPADE CULTURELLE

Si vous êtes plutôt tournés vers la culture, Louvain-la-Neuve a de nombreux atouts. Et le Boutique Hôtel B-Lodge constitue un parfait pied-à-terre pour qui veut le découvrir… Cet établissement alliant design et confort situé au cœur de la ville dispose de sept chambres spacieuses et parfaitement équipées, conçues sur le thème de la « Belgitude ». Le lieu accueille aussi volontiers les télétravailleurs qui veulent sortir de leur routine et leur propose de servir leurs repas directement en chambre.

À Louvain-la-Neuve, ne manquez pas le Kosmopolite Art Tour, parcours Street Art guidé par un artiste du monde du Street Art qui vous donnera toutes les explications nécessaires pour appréhender les fresques disséminées dans la cité étudiante. Pour les curieux, le Musée L présente une exposition permanente de plus de 800 pièces issues des collections des professeurs de l'UCLouvain et d'importantes donations privées.

Des collections qui couvrent tant l’art que les sciences, l’archéologie, l’histoire, etc.

AUBERGE GOURMANDE

Amoureux de gastronomie et de bons produits du terroir, l’auberge du Poteaupré est faite pour vous.

Pas étonnant, l’établissement n’est autre que la brasserie-hôtel-restaurant de l’Espace Chimay…

Il accueille depuis 100 ans les touristes dans une atmosphère chaleureuse et champêtre. Avec ses fromages et bières d’abbaye, ses plats à base des fameux produits Chimay, les gourmands seront aux anges dans cet endroit. Le shop vous permettra, lui, de revenir avec de jolis souvenirs pour (vous) faire plaisir.

L’Auberge de Poteaupré est aussi le point de départ idéal pour vous lancer, à pied ou à vélo, sur les 290 km du Sentier des Abbayes Trappistes qui relie trois abbayes, Chimay, bien sûr, Rochefort et Orval. Un incontournable ! En famille, la visite de l’Aquascope de Virelles, réserve naturelle, vous permettra une immersion en pleine nature. Les couples, eux, pourront y passer une nuit romantique dans une cabane au bord de l’étang…

