Quand faut-il faire un test auditif ?

Faire un dépistage auditif à partir de 60 ans

La cause principale de la diminution de nos capacités auditives est l’âge. On estime qu’un tiers de la population de plus de 60 ans est concerné par une perte auditive. Plus l’âge augmente, plus cette proportion à la surdité augmente également.

Parmi les premiers signes qui doivent alerter la personne vieillissante, il y a la difficulté progressive à entendre les sons, à comprendre ses interlocuteurs ou à suivre une conversation de groupe, le fait de devoir augmenter le volume de la télévision ou de la radio, la présence d’un acouphène… Dans ces cas, il est conseillé de passer un test auditif pour vérifier l’état de son audition et prévenir les risques d’une déficience auditive. Les troubles de l’audition impactent non seulement la qualité de vie, mais accélèrent également le déclin cognitif.

Une détection et un appareillage précoces permettent alors de retrouver une vie sociale active et d’entretenir durablement les capacités cognitives.

En cas de traumatisme acoustique

Une exposition prolongée à des niveaux sonores excessifs dans le cadre de sa vie professionnelle, par exemple, ou une exposition brutale à un bruit important peut créer des lésions irréversibles mesurables au niveau de l’oreille interne.

Si un traumatisme sonore reste une urgence médicale, réaliser un bilan auditif permet de mesurer l’ampleur des dégâts.

Qualias : une prise en charge globale de votre santé

À travers son offre de matériel et d’équipements médicaux, Qualias est l’un des acteurs majeurs de la santé en Wallonie et à Bruxelles. Les audiologues professionnels de Qualias sont spécifiquement formés pour mesurer les capacités auditives de toutes les catégories d’âge et effectuer le dépistage de la surdité chez les nourrissons.

En provinces de Namur et du Brabant wallon, les magasins Qualias vous proposent chaque semaine des possibilités de rendez-vous avec un audiologue afin d’effectuer un dépistage auditif.

Sur la base du test de l’ouïe, un appareillage personnalisé que Qualias fournit gratuitement à l’essai durant un mois peut être prescrit. Sur la base de cet essai validé par un ORL, un appareil définitif et adapté est alors délivré.

Pour en savoir plus et planifier un rendez-vous pour un test auditif, appelez les numéros 081 84 13 40 (Province de Namur) ou 02 731 08 50 (Brabant wallon) ou consultez la page Facebook de Qualias Namur et Brabant wallon.