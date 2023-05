Tout d'abord, le PVC est très résistant et durable. Il ne se corrode pas, ne se déforme pas et ne pourrit pas, même en cas d'exposition prolongée aux éléments naturels tels que la pluie, le vent et les rayons UV. Les châssis PVC ont donc une longue durée de vie.

De plus, le PVC est un excellent isolant thermique et acoustique. Les châssis PVC offrent une bonne isolation contre les pertes de chaleur, vous permettant de réduire les coûts de chauffage en hiver. Ils réduisent également les bruits extérieurs, ce qui rend votre maison plus confortable et plus paisible.

Un autre atout : les châssis PVC sont faciles à entretenir et à nettoyer. Ils ne nécessitent pas de peinture ou de vernis. Il suffit de les nettoyer avec de l'eau savonneuse et une éponge douce pour les garder propres et brillants.

Pourquoi choisir FT châssis pour vos châssis PVC ?

Une fabrication locale

En raison de la diminution du nombre de fabricants de châssis PVC en Belgique, il est de plus en plus fréquent que ces produits soient fabriqués à l'étranger dont les standards de qualité sont différents des nôtres. Néanmoins, il existe encore des entreprises qui accordent une grande importance à la qualité et à la réalisation de leur travail de manière autonome de A à Z. FT Châssis, une entreprise située à Marchienne-au-Pont, est l'une des rares entreprises de menuiserie en Wallonie qui produit des châssis dans ses propres ateliers.

Travailler avec un fabricant local, c’est la garantie d’un service plus personnalisé et flexible. Les fabricants locaux peuvent répondre plus rapidement à toute demande de service après-vente ou de support technique. De plus, la livraison peut être plus rapide et le suivi de commande plus efficace.

Une qualité supérieure

FT Châssis est une entreprise spécialisée dans la fabrication de châssis pour portes et fenêtres en PVC. Elle est réputée pour offrir des châssis PVC de qualité supérieure grâce à plusieurs éléments clés.

Tout d'abord, FT Châssis utilise des profilés d’excellente qualité pour la fabrication de ses châssis PVC, ce qui garantit une grande durabilité et une résistance élevée aux intempéries et aux rayures. En effet, la société a décidé de travailler avec la marque allemande Kömmerling pour les profilés de ses châssis PVC et avec Saint-Gobain et AGC pour ses vitrages. L’utilisation de tels matériaux est essentielle pour assurer la longévité et la robustesse des châssis PVC.

De plus, l'entreprise utilise des techniques de fabrication modernes pour produire des châssis PVC qui répondent aux normes les plus élevées de qualité et de fiabilité. Ces techniques de fabrication permettent à FT Châssis de produire des châssis PVC avec une grande solidité et une finition impeccable.

FT châssis garantit la qualité de ses produits et de ses services, ce qui témoigne de sa confiance dans la qualité de ses châssis. C’est notamment le cas de la double garantie de 15 ans sur les châssis PVC grâce à la collaboration avec le fabricant Kömmerling.

Un large choix de modèles

FT Châssis propose une large gamme de modèles de châssis PVC avec différentes finitions, ce qui permet aux clients de choisir le style et la couleur qui conviennent le mieux à leur habitation. En effet, il existe 92 couleurs différentes et de nombreuses possibilités de finitions et de moulures. Vous trouverez sans aucun doute le châssis PVC adapté à votre habitation.

N’hésitez pas à visiter le showroom de FT châssis à Marchienne-au-Pont pour obtenir plus d’informations et pour découvrir leurs produits.

