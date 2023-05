Jardin et outdoor : quand le concept de jardinerie se réinvente en Wallonie

Ces grandes jardineries proposent généralement une large gamme de produits allant des plantes aux outils de jardinage en passant par les équipements de loisirs et les produits d’aménagement d’extérieur. Les clients y trouvent ainsi tout ce dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti de leur jardin.

En outre, comme de telles jardineries emploient des conseillers spécialisés dans les domaines de l’horticulture et du jardinage, on y obtient de précieux conseils de professionnels.

Depuis quelques années, le concept se développe autour d’une expérience d’achat agréable. On s’y promène, on y découvre de nouvelles idées d’aménagement ou de nouvelles plantes, parfois même on peut s’y restaurer, tout en bénéficiant d’une ambiance verdoyante et apaisante.

Pauly-Andrianne ©MEESSEN Timote

Le jardin devient un espace de vie

Active depuis plus de 200 ans, Univert – Pauly-Andrianne à Theux est désormais une institution dans le secteur du jardin, tant pour le professionnel que pour le particulier.

Implantée sur un magnifique terrain de 3 hectares situé sur le site du Laboru, la jardinerie jouit d’un bel espace naturel proche des axes autoroutiers où sur pas moins de 6000 m² consacrés à la vente, elle met la nature à l’honneur en proposant l’inspiration et le matériel pour bien vivre en extérieur.

Univert — Pauly-Andrianne fait la part belle à l’aménagement de jardin avec ses plantes et outillages, aux loisirs d’extérieur tels que la randonnée, à l’animalerie, ou encore à l’aménagement et à la décoration d’extérieur. On y retrouve tant de grandes marques, telles qu’Husqvarna, Stihl, Bosch, Makita… que des produits locaux et régionaux.

L’entreprise propose par ailleurs un configurateur de serre bien pratique pour donner vie à son projet de serre au jardin.

Une pépinière extérieure propose également une très large offre de plantes comestibles et d’ornement adaptées à la région.

©Pauly-Andrianne

Le service aux professionnels des parcs et jardins

Le 1er étage a été aménagé spécifiquement en fonction des besoins des professionnels tels que les entrepreneurs de jardin ou des services communaux qui y retrouvent l’outillage, les équipements et les machines à la vente et à la location. Ceux-ci peuvent être aisément réservés en ligne et mis à disposition dans un drive-in accessible en camionnette.

Bien entendu, un atelier permet également d’y déposer ses machines à l’entretien ou à la réparation.

©Pauly-Andrianne

©Pauly-Andrianne

Une journée à la jardinerie

Mais ce qui distingue encore Univert — Pauly-Andrianne des autres jardineries, ce sont, d’une part, les formations et ateliers thématiques de sensibilisation à l’éco-responsabilité ainsi qu’aux bonnes pratiques et d’autre part, son agréable brasserie-rôtisserie, le « Poule House », géré par Valentino Maccheroni, le patron de la Trattoria du même nom située à Liège et qui accueille les visiteurs de 10 h à 16 h tous les jours de la semaine et du week-end. De quoi faire de son passage chez Univert – Pauly-Andrianne un véritable moment de détente et de ressourcement.

Univert — Pauly-Andrianne Chaussée de Verviers 181/A — 4910 Theux (Laboru) Tél : 087 31 28 37 infopa@univert.be