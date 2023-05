“On le retrouve aujourd’hui presque partout. Dans les cuisines, les salles de bains, sur les terrasses et les abords de piscines mais encore pour revêtir l’habillage d’inserts et de têtes de lit. ” souligne Candice Bechet.

Avec ses effets variés qui imitent à la perfection des matériaux tels que le béton, la terre cuite, la pierre naturelle, le marbre, le métal, la résine, le bois, … Il permet de créer des atmosphères personnalisées et, ce pour une qualité et un coût parfaitement compétitif.

En extérieur, les dalles antidérapantes de 2 cm sont particulièrement adaptées aux terrasses, pas japonais et margelles de piscine.

Vente accompagnée

Références-en la matière pour fourniture et pose de carrelage d’origine européenne, Bechet Céramic est une société familiale fondée en 1880, idéalement située à la sortie de l’autoroute d’Arlon-Weyler.

Spécialisée dans les carrelages intérieurs, extérieurs et grands formats, la société aujourd’hui représentée par la 5e génération de la famille Bechet emploie actuellement une dizaine de personnes.

C’est en participant aux grands salons professionnels du carrelage qui ont lieu principalement en Italie et en Espagne qu’ils sélectionnent les nouveautés des meilleurs fabricants européens de céramique.

Au sein de sa vaste salle d’exposition de 900 m², Bechet Céramic présente quelque 4000 références réparties sur quatre niveaux. Celles-ci sont mises en situation dans des boxes de présentation afin de permettre aux clients de se projeter dans des centaines d’ambiances et de combinaisons possibles.

La société a fraîchement rénové une nouvelle zone de 90 m² proposant différentes grandes marques italiennes de sanitaires design. De la robinetterie en passant par les radiateurs mais aussi des mobiliers pouvant être totalement personnalisables et répondant aux exigences des clients. À l’aide de nos deux architectes d’intérieur Florent Geujon et Candice Bechet, vous pourrez concrétiser votre projet de salle de bains sur-mesure. Ils vous accompagneront dans toutes les étapes de la conception jusqu’au suivi de chantier. Des plans techniques seront réalisés afin de mener à bien votre installation.

“Le choix est vaste et pas toujours facile à réaliser soi-même. C’est pourquoi nous proposons un service de vente accompagnée afin d’assister au mieux nos clients. Nous faisons tout pour leur permettre de faire les choix les plus judicieux et qui leur correspondent au mieux. L’idéal est d’organiser un rendez-vous au showroom durant lequel on peut s’entretenir avec le client afin de répondre à ses attentes. Nous prenons en compte tous les aspects qu’ils soient budgétaires, techniques, fonctionnels, … ” explique Candice qui assure avec son frère, Hugo, la relève familiale.

Des professionnels qui partagent de nombreux conseils, analysent chaque projet afin de proposer des solutions sur mesure et d’établir un devis représentatif et complet.

Une pose professionnelle

Mais leur expérience ne s’arrête pas aux portes de leur magasin. Avec une équipe de carreleurs dévouée, Bechet Céramic est également actif dans le cadre de la pose de carrelages chez leurs clients belges, luxembourgeois et français. “Nos deviseurs se déplacent à votre domicile afin d’établir un devis gratuit et d’étudier avec vous la meilleure solution possible de pose. C’est la garantie d’une technique adaptée à nos produits et d’une finition impeccable ! ” souligne Candice. L’entreprise collabore également avec de nombreux professionnels de la construction qui apprécient leur expertise.

Pour tous vos projets d’aménagements intérieurs et extérieurs, n’hésitez pas à vous rendre chez Bechet Céramic ! Suivez leur actualité et les dernières tendances sur leurs pages Facebook et Instagram.

www.bechet-ceramic.be — Zone artisanale, 22A B-6700 Weyler (Arlon)

Horaires : lundi-vendredi de 9h à 18h, samedi de 10h à 17h

Tél. : +32 63 22 88 04