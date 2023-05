Les causes les plus fréquentes de panne de courant

À quoi sont dues les pannes de courant ?

Les coupures d’électricité sont dues à différentes causes, elles peuvent inclure des facteurs externes pouvant endommager le réseau électrique. La majorité des interruptions de courant sont causées par des problèmes domestiques :

● Un appareil électronique défectueux

● Une installation électrique trop ancienne

● Une surcharge électrique dans votre logement

● Un problème de transformateur

● Surtension sur le réseaux

Vérifiez les fusibles, les plombs et le disjoncteur

La première chose à faire est de comprendre pourquoi les plombs ont sauté. Votre premier réflexe doit être de vous diriger vers votre tableau électrique, situé généralement dans l'entrée pour les appartements et dans le garage pour les maisons.

C'est à partir de ce tableau que toutes les lignes électriques de votre logement sont alimentées, et c'est également là que vous pouvez intervenir pour rétablir l'alimentation électrique en cas de panne. Des petits boitiers correspondent chacuns aux différentes arrivées électriques de vos pièces. Il s’agit soit des porte-fusibles, soit des disjoncteurs. Le but des fusibles et des disjoncteurs est identique : ils interrompent l'alimentation électrique lorsqu'un circuit est surchargé. Les deux dispositifs peuvent être réinitialisés manuellement pour rétablir l'alimentation électrique.

Vos appareils électroniques font sauter votre courant

Les deux causes les plus courantes des coupures de courant sont une installation électrique désuète et une surintensité sur le réseau.

- Une installation électrique désuète peut présenter des dysfonctionnements qui peuvent entraîner des coupures de courant. Les fils électriques vieillissent et peuvent se détériorer avec le temps, provoquant des courts-circuits qui entraînent la coupure de l'alimentation électrique. Il est important de remettre aux normes votre installation si tel est le cas.

- Pour la surtension, dans la plupart des cas de surtension électrique due à de trop nombreux appareils électroniques branchés, la cause en est un disjoncteur qui manque de puissance. Il est important de distribuer correctement les charges électriques sur des circuits différents afin d’éviter une surcharge. Si vos besoins en électricité dépassent la capacité de votre installation, celle-ci ne pourra pas supporter la charge électrique demandée et finira par causer des courts circuits à répétition. Si nécessaire, vous devez faire installer un tableau électrique plus puissant par vous-même ou demander l’aide d’un électricien.

Prêtez attention à la prise de terre

La prise de terre est un élément essentiel pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre réseau électrique. La prise de terre va permettre de créer un lien entre le système électrique et le sol. Cette liaison va protéger les personnes contre les risques d'électrocution et de danger. Elle permet également de protéger les installations électriques contre les surtensions et les court-circuits. Si la prise de terre est mal raccordée elle causera, en effet, de nombreux soucis tels que des coupures de courant, électrocutions etc.

La prise de terre est donc indispensable pour assurer votre sécurité et la sécurité des équipements électriques et ainsi garantir le bon fonctionnement de votre installation électrique.

Soyez prudent !

La tension et la puissance du courant électrique qui alimentent nos foyers et nos commerces sont suffisamment élevées pour causer la mort par électrocution. Voici quelque astuce de CD-Engineering, électricien à Bruxelles pour éviter les accidents :

● Couper le courant avant de toucher à votre installation électrique

● N'utilisez jamais d’appareil électrique en ayant les mains mouillé ou un sol mouillé

● Débranchez les appareils électroniques pour les nettoyer

● Faites attention à ne pas surcharger les prises électriques

● Faites vérifier vos installations électriques par des professionnels

Faites appel à un professionnel si vous ne trouvez pas de solution

Pour garantir l'efficacité et la sécurité d'une intervention électrique, il est parfois nécessaire de faire appel à un électricien compétent et doté d’une certaine expertise. Grâce à ses connaissances techniques, il est en mesure de réaliser un travail conforme aux normes de performance européennes. En choisissant cette option, vous pouvez bénéficier d'un gain de temps et d'argent, tout en conservant une qualité de matériaux optimale. Nous avons sélectionné pour vous un partenaire de confiance : CD Engineering, spécialiste du dépannage électrique. Contactez-le sur son site ou par téléphone au 02 381 31 01.