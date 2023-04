Une foule d’activités printanières

Walibi séduira aussi petits et grands avec ses 41 attractions, dont certaines sont prévues pour les tout-petits. A épingler, également : PULSAR, nommée « meilleure attraction aquatique d’Europe 2022 », à ne surtout pas manquer ! Et dès cet été, découvrez la nouvelle attraction SILVERTON.

Juste à côté, le parc Aqualibi, avec ses toboggans géants, sa piscine à vagues et ses zones enfants raviront toute la famille. Ces trois lieux de plaisir seront ouverts tout au long des congés de printemps.

Balades Totemus : ludiques et dépaysantes

Les balades Totemus, qui se situent à mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching, sont accessibles via une appli à télécharger gratuitement sur son smartphone. Au menu, des énigmes à résoudre pour accéder à l’étape suivante. En terminant une chasse, les aventuriers remporteront des totems et des points (toteez) à échanger dans la grotte aux cadeaux, contre des bons valables chez les partenaires. Ces balades Totemus sont accessibles gratuitement, tout le temps et dans presque toutes les communes du Brabant wallon !

Autres activités épinglées : les carnets d’enquête à Louvain-la-Neuve, les sacs-aventure à Villers-la-Ville ou Genappe, et l’Escape game dans la ville à Wavre ou Louvain-la-Neuve. Enfin, des promenades sont toujours possibles dans les plus beaux parcs du Brabant wallon, comme le château d’Hélécine, le Bois des Rêves, le Domaine Régional Solvay, le parc de la Dodaine, le site du Paradis à Braine-l’Alleud ou encore les lacs de Genval et de Louvain-la-Neuve. Vous trouverez 80 balades à pied et 50 à vélo à travers tout le Brabant wallon via le site web destinationbw.be.

Agenda

Festivals, animations, jeux… Les activités pullulent en ce printemps.

Du 28/04 au 30/04 : Inc’Rock Festival, un festival de musique en tout genre, avec une journée plutôt « famille » le dimanche. Ouvrant traditionnellement la saison des Festivals de musique en Fédération Wallonie-Bruxelles, le festival offrira trois ambiances musicales bien différentes pour trois fois plus d’occasions de faire la fête à la musique et à la convivialité retrouvée. Lieu : à Incourt, sur le site de la Carrière d’Opprebais.

Du 2/05 au 5/05 de 13h30 à 16h30 : animation "Aprem parents non-admis" au Musée de l'Eau et de la Fontaine pour les enfants de 5 à 10 ans. Des activités sur mesure sont prévues selon les enfants présents, la météo et sans les parents !

Le 06/05 : le jeu du Cloître à l'Abbaye de Villers-la-Ville proposera 15 défis à relever pour trouver le trésor des moines ! Idéal à partir de 6 ans. L’Abbaye propose, par ailleurs, pas mal d’événements pendant les vacances. A découvrir sur le site Internet www.villers.be

10/05 : ateliers familles au Musée L de 5 à 12 ans. Les œuvres du Musée L ont tout un tas de choses passionnantes à raconter ! A découvrir avec les médiatrices du musée lors d'un atelier créatif...

Au Musée Hergé, serez-vous prêts à relever les défis dans la peau de Tintin? Un questionnaire spécial sera distribué aux jeunes détectives, à remplir tout au long du parcours.

Enfin, diverses animations seront proposées au Domaine de la Bataille de Waterloo tous les jours pendant les congés : la vie des bivouacs, tir au canon, chirurgie sous l’empire…

Une foule d’activités printanières

Toutes les activités et événements sont à découvrir sur destinationbw.be

Infos : www.destinationbw.be