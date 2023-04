Aide-bâtiment : comment trouver le bon professionnel rapidement ?

Pour que tout fonctionne correctement, l’occupation d’une habitation implique des réparations et une maintenance régulière qui peuvent nécessiter l’intervention d’un professionnel qualifié pas toujours simple à trouver.

Dépannage dans l’heure

En cas de dépannage urgent, trouver un serrurier, un électricien, un plombier à Bruxelles, par exemple, peut s’avérer encore plus compliqué. Entre les risques d’arnaques, un manque de transparence et des prix exorbitants, il n’est pas rare de se trouver coincé face à un professionnel incompétent trouvé à la va-vite, proposant des délais d’intervention beaucoup trop longs pour finir avec une facture drôlement salée.

C’est de ce constat qu’est née la plateforme en ligne https://www.aide-batiment.be/ à l’initiative d’une start-up créée par deux jeunes entrepreneurs. David, professionnel du dépannage, et Sophien, webmaster, se sont unis pour proposer un site simple et fonctionnel « grâce auquel on trouve sur simple demande les professionnels disponibles, dont les prix et les délais d’intervention sont communiqués en toute transparence », précisent-ils.

Aide-bâtiment ©Joy Emy Iness

Faire appel à une entreprise de dépannage multiservice en Belgique

Faire appel à un service de dépannage multiservice tel qu’Aide Batiment offre une solution pratique, rapide et économique pour résoudre les différents problèmes rencontrés.

Offrant une grande variété de services en réponse aux divers besoins en termes de réparations et d’entretiens d’installations de plomberie, de chauffage, d’électricité, de serrurerie, mais également de vitrerie ou de serrurerie, cela permet tout d’abord de gagner un temps précieux lorsqu’on en a le plus besoin. En effet, les prestataires soigneusement sélectionnés par la plateforme en raison de leurs compétences, de leurs qualités et de leur fiabilité ont signé un contrat de confiance avec celle-ci impliquant une véritable réactivité.

Aide Batiment propose également des services de nettoyage, d’inspection de la plomberie, de mise à niveau de l’électricité, d’entretien de chauffage, de réparation d’appareils électroménagers…

La plateforme repose ainsi sur une sélection de professionnels, d’artisans et de prestataires agréés et de confiance à Bruxelles, en Brabant wallon, mais également partout en Belgique, disponibles 24 h/24, 7 j/7 pour des dépannages dans l’heure.

Prix compétitifs sur la base de devis gratuits

Le modèle d’aide-batiment.be repose également sur la transparence des prix en proposant avant toute intervention des devis gratuits calculés au plus juste en fonction de chaque situation. Pas de prix forfaitaires calculés à l’emporte-pièce ni de coûts supplémentaires inattendus, donc ! Ce qui a de quoi rassurer avant de faire intervenir un professionnel. Il est même possible d’obtenir auprès d’Aide Batiment un devis comparatif et de réaliser de la sorte une agréable économie !

Plus d’info sur https://www.aide-batiment.be/