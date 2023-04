Douleurs chroniques ou mauvaise posture : devriez-vous porter des semelles orthopédiques ?

Les semelles orthopédiques contribuent également à corriger des problèmes de posture ou d’alignement et peuvent aussi être recommandées dans la pratique de certains sports afin de prévenir d’éventuelles blessures.

Consulter un spécialiste

Si tant les enfants que les adultes sont susceptibles de devoir porter des semelles orthopédiques pour des raisons posturales, de douleurs ou de maladie, il y a lieu de consulter un professionnel de la santé, comme un podologue, un rhumatologue, un pédiatre ou un orthopédiste par exemple, afin de déterminer quel type de correction pourrait apporter une amélioration.

Ensuite, les semelles doivent être conçues sur mesure afin d’épouser les contours des pieds, de réduire les pressions, de faciliter le mouvement et de soutenir une posture saine. Cela suppose une analyse du fonctionnement du pied afin de déceler les troubles et les compensations nécessaires pour remédier au problème.

La question du prix

En Belgique, le prix d’une paire de semelles orthopédiques peut varier de 75 à 400 euros environ. C’est un prix qui est déterminé en fonction de la complexité du problème à résoudre, des matériaux de fabrication utilisés (mousse, liège, résine) et de la technologie choisie.

Il est intéressant de noter que votre mutuelle intervient pour la fourniture de semelles par un orthopédiste, un podologue ou un posturologue agréé. Il est possible d’obtenir un remboursement chaque année pour les moins de 18 ans et un remboursement tous les deux ans pour les plus de 18 ans.

Sur la base de ces critères, la Mutualité Socialiste du Luxembourg intervient pour la fourniture de semelles orthopédiques, à raison d’un montant de 50 € maximum par intervention.

La Mutualité Socialiste du Luxembourg jouit d’une indépendance qui lui permet de répondre aux spécificités de la population de la Province du Luxembourg et se distingue par des services de proximité avec quelque 25 agences accessibles les matins sans rendez-vous ainsi que les après-midis et samedi sur rendez-vous.

Elle propose en outre une assurance complémentaire compétitive parmi les moins chères de la province ainsi que des services adaptés à la population transfrontalière.

Pour plus d’informations, consultez la Mutualité Socialiste du Luxembourg

Place de la Mutualité, 1 - 6870 Saint-Hubert

Tél. : 061 23 11 11

Ou visitez le site www.mslux.be