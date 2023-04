Choisir ses produits financiers : pourquoi privilégier les conseils indépendants ?

Si ce sont souvent les premières auxquelles on pense, les banques ne sont pas les seules à consulter en matière de crédits, d’assurances et d’épargne. De nos jours, avec le nombre de produits financiers disponibles sur le marché, faire appel à un conseiller financier indépendant offre la garantie d’opter pour la solution la plus adaptée, avantageuse et durable sur la base de sa situation personnelle.