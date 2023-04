Funérailles : quand l’entreprise de pompes funèbres s’occupe de tout

Depuis plus de 10 ans, Étienne Kimplaire et son fils, Pierre, sont à la tête d’une petite entreprise familiale qui accompagne les proches dans l’ensemble des démarches administratives et l’organisation sereine de funérailles.

« Nous sommes à l’écoute des proches 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de nous occuper de l’entièreté des démarches liées au décès et de les soutenir au mieux dans le respect des souhaits et attentes de chacun », souligne Pierre Kimplaire.

©Pompes funèbres Kimplaire

Ouverture d’un centre funéraire à Éghezée

Déjà bien implantées en Hesbaye avec des établissements situés à Pontillas-Fernelmont, Wasseiges et Burdinne, les pompes funèbres Kimplaire inaugurent désormais un nouveau site à Éghezée.

Dans un bâtiment entièrement remis à neuf, outre un magasin de fleurs et une salle mortuaire, l’entreprise propose également une salle de cérémonie ainsi qu’une salle de réception pour accueillir proches et familles dans les meilleures conditions.

« Nous sommes en mesure d’accueillir quelque 70 personnes avec tout le confort nécessaire pour se retrouver en toute sérénité dans un agréable environnement lumineux et végétalisé avec un vaste parking », explique Pierre Kimplaire.

Organisation de funérailles de A à Z

Avec ses quatre funérariums, l’entreprise funéraire Kimplaire entend ainsi être en mesure de prendre en charge la totalité de l’organisation de funérailles.

Outre les démarches administratives, faires-parts de décès, impression des souvenirs, un grand choix de monuments funéraires, l’accompagnement floral naturel ou en soie…, la maison propose également l’organisation de cérémonies religieuses ou laïques ainsi que des réceptions durant lesquelles une collation peut être offerte pour un moment de retrouvailles et de réconfort.

Créations florales

Fleuriste de formation, Étienne Kimplaire propose par ailleurs un vaste choix de fleurs coupées, de bouquets ou de montages floraux qu’il prépare lui-même dans son magasin La Rose Vivaldi situé à Burdinne.

Il assure la création de gerbes mortuaires en fleurs naturelles ou en soie selon les desiderata et budgets de la famille et des proches. Il en assure également la livraison au funérarium, cimetière, crématorium ou à domicile.

Portes ouvertes

Enfin, pour vous permettre de découvrir le nouvel espace funéraire situé Route d’Andenne, 15 à Éghezée et obtenir des renseignements, Étienne et Pierre Kimplaire organisent une après-midi de portes ouvertes le 7 janvier 2023 dès 14 h.

Plus d’informations par téléphone au 081/262 604 ou par email à l’adresse funerailles.kimplaire@skynet.be.