Perte auditive : comment bien choisir son appareil auditif ?

« Chaque situation est différente et chaque patient est un cas particulier », souligne Benoit Dierge, expert en appareils auditifs et en audiologie, gérant des centres Audibilis.

Bonne ouïe, meilleure santé mentale

Avec l’espérance de vie qui augmente, on a constaté que le fait de conserver une bonne ouïe permet d’améliorer les relations humaines et de préserver la santé mentale.

La revue scientifique The Lancet publiait en 2020 un rapport sur les facteurs de risque de la démence révélant que la perte auditive est le principal facteur évitable. La conclusion de cette étude encourageait le port d’aides auditives.

« C’est la raison pour laquelle je recommande vivement de ne pas attendre et d’appareiller au plus tôt les personnes qui présentent une perte auditive afin de limiter les risques cognitifs qui en découlent », explique notre expert.

Par ailleurs, celui-ci souligne que l’on appareille des personnes de plus en plus jeunes, « souvent entre 55 et 65 ans », parce que sollicitées dans le cadre de leur travail, elles doivent conserver leur acuité auditive.

Modèles d'appareils auditif Audibilis ©Audibilis

Choisir un appareil auditif, par où commencer ?

La première chose à faire est d’aller chez son médecin ORL pour faire évaluer la perte d’audition et obtenir une prescription. Sur la base de celle-ci, on va être en mesure de rechercher quel est l’appareillage le plus performant selon une série de critères : niveau de surdité, capacité de manipulation, mode de vie, budget…

« En qualité d’audicien, mon but est d’accompagner et d’appareiller le patient correctement en corrigeant son audition sur la base de sa situation personnelle. Je commence par lui poser des questions sur les causes de la perte auditive, sur son quotidien, s’il est plutôt actif, soumis à des environnements bruyants ou pas… et sur son budget afin de l’orienter vers l’appareil auditif le plus adapté à ses besoins et ses capacités » explique Benoit Dierge.

Parmi les critères à prendre en compte pour un appareil auditif qui convient en toutes circonstances, on retient donc la nature et le degré de la perte auditive, le mode de vie, les formes et taille de l’oreille, les recherches d’esthétique et de confort, les éventuelles fonctionnalités souhaitées, telles que la connectivité à d’autres appareils comme la télévision ou le téléphone, et finalement le budget.

Quels sont les types d’appareils auditifs proposés ?

Il existe trois grands types d’appareils auditifs présentant chacun leurs indications peut-on lire sur le site d’Audibilis.

Le contour d’oreille classique est l’appareil auditif traditionnel. La partie contenant l’électronique se trouve derrière le pavillon de l’oreille. Il s’adapte à tous les types d’auditions, mais présente l’inconvénient d’être plus voyant que les autres types d’aides auditives.

Presque invisible, l’intra-auriculaire est apprécié pour sa discrétion. Il loge tous les constituants de l’aide auditive dans l’oreille. Cependant, cet appareil ne convient pas à tous les cas de figure et son utilisation relève du cas par cas.

Le contour avec écouteur déporté est un bon compromis entre la discrétion de l’intra-auriculaire et la flexibilité du contour classique. La majorité de l’électronique se trouve dans le contour derrière l’oreille, alors que l’écouteur se trouve directement dans le conduit. Mais de plus petite taille et plus fragile, il est déconseillé aux personnes ayant une moindre capacité de manipulation.

« Chaque modèle présente des avantages et des inconvénients, le choix se fait donc au cas par cas. C’est pour cette raison que nous proposons un service entièrement personnalisé. Si une période d’essai minimale de 15 jours est la norme, chez Audibilis, nous prenons le temps nécessaire à une bonne rééducation auditive jusqu’à satisfaction du patient. La durée de l’essai est donc adaptée à chacun » affirme Benoit Dierge.

Boite rechargeable d'un appareil auditif Audibilis ©Audibilis

Appareil auditif à piles ou rechargeable ?

Les technologies évoluent d’année en année et des appareils auditifs rechargeables sont arrivés sur le marché. « Mais l’avantage à prendre en considération est plutôt pratique qu’économique. Sur une durée d’utilisation de 5 ans, on arrivera globalement au même coût », précise notre expert qui souligne par ailleurs que la batterie est quant à elle garantie deux ans seulement.

Et le prix d’un appareil auditif ?

Majoré il y a quelques années, un remboursement Inami peut être obtenu tous les 5 ans, soit la durée de garantie offerte par Audibilis qui propose tous les prix du bas au haut de la gamme pour offrir un choix d’appareils correspondant aux situations acoustiques les plus courantes et aux divers besoins de performances.

« Par ailleurs, nous ne facturons le tiers payant qu’une fois que le rapport de l’ORL a été validé par le médecin-conseil », ajoute Benoit Dierge.

Audibilis propose également un appareil couvert par la mutuelle pour lequel seuls 50 euros restent à charge du patient.

