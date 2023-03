Enseignement paramédical à Tournai : l’IESPP forme à des métiers d’avenir

Répartis sur deux sites situés à proximité du centre-ville, les différents niveaux et sections accueillent quelque 720 élèves encadrés par 130 enseignants.

Un internat mixte est également adossé à l’institut pour loger les internes durant la semaine.

©IESPP

Viser les métiers en pénurie

Avec une vocation paramédicale depuis plus de 50 ans, l’institut répond aujourd’hui à une importante demande de formation dans des métiers en pénurie en préparant les aides et soignants de demain.

La section paramédicale propose des formations d’aspirant nursing, d’aide familial(e), d’aide-soignant(e), de puériculture, de sciences paramédicales et d’infirmier(e) hospitalier(e), formation reconnue européenne.

Au sein de la section sociale et pédagogique, ce sont les formations de techniques sociales et d’animation, d’agent(e) d’éducation, de services sociaux, d’agent(e) médico-social(e) et de sciences sociales et éducatives qui sont proposés.

Et enfin, la section soins de beauté forme en esthétique et esthétique artistique.

Des espaces adaptés

Accueillant les plus jeunes, le degré inférieur (1re, 2e et 3e années) est organisé dans un cadre verdoyant et calme sur le site 2 de la Chaussée de Lille, dans un ancien couvent niché au cœur d’un parc. L’ambiance familiale y est entretenue par un encadrement à l’écoute et une pédagogie axée sur la différenciation.

Sur le même site, des espaces spécifiques sont dédiés aux 7e années ainsi qu’au 4e degré infirmier qui fonctionnent ainsi de façon autonome.

Le site 1, rue de la Lys, est quant à lui réservé au degré supérieur (4e, 5e et 6e années). Il dispose d’une grande salle de sport, de salles de soins, d’un appartement et de cuisines didactiques, d’un laboratoire et d’équipements spécifiques adaptés au degré supérieur qualifiant ou non.

Sur chacun des sites, les classes sont équipées de tableaux blancs interactifs, de vidéoprojecteurs et d’un réseau WIFI performant qui permet d’intégrer le numérique aux apprentissages.

©IESPP

Promouvoir le bien-être

Sensible aux problématiques actuelles comme le harcèlement, le développement durable, le bien-être… l’IESPP entretient un climat favorable au sein et en dehors des classes. L’école veille également à ouvrir ses élèves aux autres ainsi qu’au monde au travers de voyages scolaires, de sorties culturelles et de projets éducatifs variés.

Pour plus d’informations sur l’IESPP Tournai et les formations qui y sont organisées, consultez le site www.etudierenhainaut.be/iespptournai ou la page Facebook de l’IESPP Tournai.