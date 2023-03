Le plombier, cet homme de métier aussi polyvalent qu’indispensable

Quand faire appel à un plombier ?

L’intervention du plombier s’impose dans plusieurs cas de figure :

1. Installation de plomberie

Qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou de rénovations, le plombier intervient dans l’installation des canalisations, des tuyaux, de la robinetterie, des sanitaires et autres évacuations d’eau. Certains plombiers interviennent également sur les installations de chauffage et de génération d’eau chaude sanitaire, telles que les chauffe-eau et boilers.

C’est également le plombier qui étudiera quels seront matériaux de tuyauterie les mieux adaptés à votre habitation : PVC, cuivre, PER, tube multicouche… Il déterminera les avantages et les inconvénients de chaque type de matériau ainsi que l’applicabilité de ceux-ci en fonction du bâtiment et du projet.

2. Raccordements sanitaires

Dans le cas d’une installation ou d’une rénovation de salle de bains, par exemple, le plombier placera les divers équipements tels que les cabines de douche, baignoires, toilettes… et s’occupera des finitions comme la pose des joints, des accessoires et des carrelages.

3. Dépannages

Si vous avez une fuite d’eau, un tuyau ou des sanitaires qui se bouchent, vous pourrez vous adresser à votre plombier. Il possède les compétences pour effectuer les réparations et résoudre les problèmes.

Afin d’éviter tout désagrément de ce type, le plombier intervient d’ailleurs de manière préventive en identifiant les problèmes potentiels et en s’assurant que tout fonctionne correctement. Certains plombiers peuvent même réaliser une inspection des canalisations au moyen d’une caméra qui fournira une vidéo de l’état des celles-ci.

4. Réduction de la facture d’eau

On l’ignore parfois, un plombier peut également être un bon conseiller pour choisir les dispositifs qui vous aident à consommer moins d’eau au quotidien : chasse de WC à double commande, mousseurs sur les robinets, pommeaux de douche économique, installation d’une citerne d’eau de pluie…

Les interventions en urgence

Bien évidemment, en cas de fuite ou de canalisation bouchée, l’intervention rapide d’un professionnel va s’imposer. Ici aussi, fort de son savoir-faire, le plombier pourra vous aider à rétablir la situation et vous éviter un dégât des eaux sans nécessiter l’intervention bien plus onéreuse d’un déboucheur en urgence.

Si l’eau chaude n’arrive plus ou que son débit faiblit, un dépannage s’imposera également. Chauffe-eau défectueux, ballon d’eau chaude à remplacer, nettoyage de dépôt de calcaire, thermostat à régler… le plombier compétent trouvera la faille en un rien de temps.

Mais pour prévenir les problèmes et se préserver de frais importants liés à une intervention d’urgence, voire éviter une arnaque, faire entretenir ses installations de plomberie et d’eau chaude sanitaire régulièrement par votre plombier est une des meilleures décisions à prendre.