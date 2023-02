Installer un lit médicalisé à domicile : une solution pour rester chez soi

Un lit médicalisé, quelle utilité ?

L’achat ou la location d’un lit médicalisé permet d’apporter une réponse à de nombreuses situations, telles que l’envie de rester à domicile alors que l’on perd de la mobilité ou que l’état physique se dégrade en raison de l’âge, lorsque la maladie s’installe ou à la suite d’un accident, ou encore lorsque l’on poursuit sa convalescence chez soi après un séjour à l’hôpital, par exemple. Ce sont autant de situations dans lesquelles un lit médicalisé est plus adapté qu’une literie ordinaire.

Grâce à son fonctionnement électrique, le lit médicalisé permet d’augmenter le confort et l’autonomie de la personne alitée tout en facilitant la réalisation de soins par les proches, les aidants ou les soignants. En outre, un lit médicalisé peut être complété avec de l’équipement médical et des accessoires spécifiques, tels qu’une potence, une table de lit, une barrière, un matelas anti-escarres…

L’achat ou la location d’un lit médicalisé facilite donc grandement le maintien à domicile tout en favorisant le confort, l’autonomie et la sécurité de son occupant.

©Qualias

Quotidien amélioré

Réglable en hauteur, avec la possibilité d’incliner le buste et de relever les jambes, au-delà de son utilité pour les soins, le lit médicalisé améliore considérablement le quotidien de la personne alitée qui peut ainsi adapter sa position en cours de journée afin d’y manger confortablement, d’y lire, de regarder la télévision, de faire une sieste ou de partager un agréable moment avec ses proches. En adaptant sa hauteur, cela permet également de sortir du lit facilement et en toute sécurité.

Faut-il acheter ou louer son lit médicalisé ?

Contrairement à ce que l’on pense, s’équiper d’un lit médicalisé ne constitue pas nécessairement un investissement important. Il existe des formules d’achat ou de location à étudier en fonction de la situation. Si l’utilité du lit médicalisé est temporaire, une location est idéale. Pour une durée plus longue, un achat sera plus intéressant.

Spécialisés dans la vente et la location de matériel médical, d’aide et de soins, les magasins Qualias conseillent et proposent plusieurs solutions reposant sur la location de tels lits, mais également sur l’achat de lits neufs ou d’occasion, présentant ainsi une palette de formules et prix compétitifs.

©Qualias

Qualias, le choix et le conseil pour du matériel approprié

Chez Qualias, il est possible d’équiper son lit d’un matelas classique, mais également d’un matelas spécifique, comme un matelas anti-escarres, par exemple. Les magasins proposent par ailleurs toute une gamme de matériel et d’accessoires qui permettent d’organiser et d’optimiser le maintien à domicile.

En outre, les équipes de Qualias ont été spécialement formées pour apporter des solutions dans les situations spécifiques, comme en cas d’atteintes neurologiques, et proposer des formules avec commande infrarouge, poignée de transfert et dossier à translation, par exemple.

En provinces de Namur et du Brabant wallon, on compte 6 magasins Qualias qui proposent une large gamme de matériel médical et paramédical, ainsi que 2 entrepôts au départ desquels s’opèrent les livraisons des solutions d’aménagements, tels que les lits médicalisés. Il est à noter que les magasins Qualias sont également agréés toutes assurances, Aviq et Inami.

Vous projetez d’installer un lit médicalisé électrique à domicile ? Qualias propose durant tout ce mois de mars 2023 une réduction sur votre lit médicalisé dans ses magasins de Court-Saint-Étienne, Nivelles, Dinant, Namur, Philippeville et Tamines. Offrez-vous un lit médical dès 1199 €.

Pour en savoir plus, visitez le site Qualias.be ou appelez les numéros 081 84 13 40 ou 02 731 08 50.