Comment éviter la formation de bouchons dans vos canalisations ?

Canalisations bouchées : les causes principales

Évier bouché, douche qui ne s’écoule pas, WC qui déborde… Parmi les causes les plus courantes de formation de bouchons, les experts pointent principalement les dépôts de calcaire dans les tuyauteries, les produits d’entretien ou les graisses alimentaires qui se solidifient dans les canalisations, des objets ou des papiers hygiéniques qui encombrent les évacuations et les amas de poils ou de cheveux agglomérés dans les siphons.

Ils soulignent également l’impact d’une absence d’entretien ou encore de la vétusté des installations. Souvent, la tuyauterie d’évacuation vers les égouts s’abîme au fil du temps avec le risque que les parois s’altèrent et que les tuyaux se fissurent. Ce qui augmente les risques de fuites et dégâts des eaux lorsque se forment des bouchons. Mieux vaut donc réagir aux premiers signes de dysfonctionnement de l’évacuation des eaux usées de son habitation.

Petits gestes simples en faveur des canalisations

Mais avant toute chose, pour prévenir la formation de bouchons, il faut prendre soin de ses canalisations. Quelques bonnes habitudes contribuent à leur longévité.

Dans la cuisine :

Installez une crépine sur l’évacuation de votre évier afin de retenir les déchets alimentaires solides éventuels et de les empêcher de venir obstruer votre réseau de canalisations.

Prenez également l’habitude de jeter tous les déchets solides de vos casseroles et assiettes à la poubelle avant de nettoyer votre vaisselle.

Il en va de même pour les huiles et graisses de cuisson. Attendez qu’elles se solidifient et jetez-les dans votre poubelle ou mieux, dans un récipient approprié dont vous évacuerez le contenu au parc à conteneurs.

Dans la salle de bain :

Dévissez régulièrement le siphon des baignoires, douches et lavabos afin de vérifier qu’il n’héberge pas d’amas de poils et de cheveux prêts à aller s’agglomérer plus loin, hors d’atteinte, dans les canalisations.

Privilégiez les savons liquides plutôt que les briques et pains de savon solides dont les huiles et composants gras ont tendance à se durcir une fois refroidis.

Préférez un papier toilette biodégradable et bien entendu, ne jetez aucun autre détritus, comme des lingettes, serviettes, tampons, cotons-tiges… dans vos WC. Ceux-ci sont souvent à l’origine de bouchons importants.

Prendre soin de ses canalisations

Certains produits simples et efficaces contribuent également à entretenir les canalisations et à prévenir par là même l’apparition de bouchons.

Le vinaigre ménager blanc est connu pour combattre efficacement le calcaire. Associé à un peu de bicarbonate de soude, il aide à dissoudre les amas solides dans les tuyaux. L’action combinée de ces deux produits naturels qu’on laisse agir toute une nuit permet d’assainir les évacuations vers les égouts.

En cas de suspicion d’un bouchon, on peut également faire appel à un professionnel du débouchage, tel que l’on en trouve sur le site Bluebook.be, afin de procéder au nettoyage ou à la vidange des conduits et éviter ainsi d’éventuels problèmes de canalisations.