L’école secondaire de la Vallée d'Attert, un pari sur l'avenir

Après moults péripéties, et même une manifestation populaire dans les rues d’Arlon, la tenace Isabelle Ledecq, à la tête du groupe qui s’était élargi, est arrivée à ses fins. Après un accueil pour le moins mitigé du côté des autorités communales du chef-lieu, elle a trouvé une oreille attentive chez Josy Arens, le bourgmestre d’Attert, qui a mis des locaux à la disposition du projet.

Au mois de septembre prochain, EnovA entamera sa septième rentrée scolaire et compte plus de cent élèves de 6 à 12 ans, répartis dans les six premières classes de l’enseignement primaire. Vu la liste d’attente, c’est un succès incontestable pour une pédagogie qui a pour objectif de contribuer au développement d'un enseignement ouvert, participatif, solidaire et émancipateur, au cours de laquelle les enfants découvrent, expérimentent, inventent, s'expriment, se trompent et élaborent ensemble des savoirs sociaux et scolaires. Au lieu d’apprendre les angles dans un cahier avec un rapporteur, les élèves de l’école attertoise mettent en pratique leurs savoirs en construisant des nichoirs, plutôt que de buter sur des règles grammaticales souvent obscures, les petits attertois d’EnovA écrivent des lettres, posent des problèmes, décortiquent et réfléchissent aux réponses qui viennent parfois de ministères ou d’administrations. Plutôt que d’être sagement (ou pas) assis sur leur banc à écouter leur instituteur, ils vivent dans un espace ouvert et font souvent l’école du dehors. « Le but est de les préparer à devenir des citoyens adultes, solidaires, prêts à vivre dans le monde de demain, s’enthousiasment les enseignants. Entre nous, quand nous travaillons avec nos élèves, on se dit souvent : Qu’est-ce qu’on a bon ! ».