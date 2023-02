Bright Brussels : tout ce qu'il faut savoir sur le festival qui va illuminer la capitale

Bruxelles va à nouveau s'illuminer de mille lumières. Le Bright festival est de retour pour quatre soirées féériques entre le 16 et le 19 février. Entre 19 heures et 23 heures, trois parcours permettront de découvrir la capitale sous un autre regard. À travers le quartier Royal, le quartier Européen et le quartier Lehon, jusqu'à l'avenue Louis Bertrand à Schaerbeek.