Une école où chaque jeune peut trouver sa voie

Accueil des plus petits aux plus grands

L’Athénée qui se compose de 2 écoles secondaires et de 3 écoles fondamentales propose de nombreuses sections et options : du fondamental au secondaire, de l’enseignement général à l’enseignement professionnel, en passant par l’enseignement technique de transition et de qualification ainsi que par la formation en alternance (CEFA).

Faire toute sa scolarité, voire sa carrière, à l’Athénée est parfaitement envisageable. C’est d’ailleurs le parcours qu’a suivi Monique Gillet, Proviseur. “J’y ai poursuivi toute ma scolarité avant d’y enseigner durant des années. C’est dire si je connais l’école et j’apprécie sa philosophie et ses projets”, affirme-t-elle avec enthousiasme.

©Athenee royal Bastogne Houffalize

Une école à taille humaine

Et pourtant, malgré son offre scolaire étendue et quelques 1400 élèves à Bastogne ainsi que 230 à Houffalize, l’école a su garder un visage humain grâce à un encadrement bienveillant au sein de multiples implantations offrant chacune un cadre structurant et familial.

“Nous veillons au bien-être de nos élèves et nous échangeons avec eux dans le respect des valeurs qui font de nous des citoyens responsables”, explique Monique Gillet.

Les cours sont dispensés par une centaine de professeurs. C’est une équipe soudée qui accueille les élèves dans des classes bien équipées et fonctionnelles. “Nous utilisons également des supports éducatifs tels que des tableaux interactifs ou des tablettes et nous disposons entre autres de laboratoires scientifiques, de classes d’informatique, mais également d’infrastructures sportives”, ajoute Monique Gillet.

À Bastogne, le site de la Gare s’adresse aux maternelles, primaires, secondaires, et CEFA, l’implantation du Doyard s’adresse aux maternelles et primaires et le site du Bois d’Hazy accueille les petits de l’enseignement maternel.

À Houffalize, le site accueille maternelles, primaires et secondaires.

De nombreuses options, dont certaines sont uniques dans la province

Aux élèves du secondaire, l’école propose un premier degré commun, ainsi qu’un 1er degré différencié. À partir de la 3e, au-delà des options du général telles que le latin, les sciences, l’économie et les langues, les élèves peuvent s’orienter vers l’électronique-informatique, les arts plastiques, la gestion, le nursing, la pharmacie, l’emploi de bureau, la cuisine ou encore les techniques du bâtiment avec par la suite des spécialisations telles que des études de monteur en chauffage et sanitaire, une offre d’ailleurs unique dans la province.

En outre, l’école est un centre de formation en alternance — CEFA — qui permet aux jeunes qui le souhaitent d’alterner leurs apprentissages entre 2 jours à l’école et 3 jours passés à se former auprès d’un patron.

©Athenee royal Bastogne Houffalize

S’ouvrir au monde

Bien entendu, le bien-être à l’école passe par des repas frais préparés quotidiennement au sein des restaurants scolaires de chaque entité.

Mais il passe également par une belle ouverture vers l’extérieur qui se concrétise par des échanges, ainsi que des activités artistiques, culturelles et sportives en dehors des murs scolaires.

L’école dispose enfin d’un internat composé de 3 sites qui accueillent des jeunes du primaire et du secondaire : “Les Cerisiers”, pour filles et garçons et “Les Roches”, pour garçons à Bastogne ainsi que “Les Robiniers”, pour filles et garçons, à Martelange. L’Athénée rencontre un tel succès que certains internes viennent d’ailleurs du Luxembourg et de France pour y accomplir leur scolarité.

Visites et inscriptions sur rendez-vous

Les inscriptions sont organisées sur rendez-vous, dans le respect du décret inscription pour les premières années. Il est également possible de bénéficier d’une visite individuelle de l’établissement, sur rendez-vous elle aussi.

Pour plus d’informations, ou pour une visite virtuelle en vidéo, le site de l’Athénée royal Bastogne Houffalize : www.arbh.be apporte déjà de précieuses informations.