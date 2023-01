On vous emmène dans les coulisses de l’enseigne Espace Mode

Aujourd’hui, Espace Mode compte 10 magasins situés à Aubel, Malmedy, Erpent, Perwez, Saint-Georges, Auvelais, Beaufays, Genval, Nandrin et Hannut, soit des points de vente répartis dans les provinces de Liège, de Namur et du Brabant wallon. Un succès qui s’appuie sur un concept de magasins agréables et conviviaux où l’on peut même se poser le temps d’un café ou laisser les plus jeunes s’amuser dans le coin enfants.

©Espace Mode

Espace Mode, une histoire de famille

Si Espace Mode offre une expérience shopping véritablement adaptée à toute la famille, du plus petit au plus grand, l’enseigne récolte surtout les fruits d’années d’expertise dans le secteur de la mode et du textile.

Tout commence en 1938 quand Louis Meeckers se lance dans le textile à Aubel avant d’être rejoint quelques années plus tard par son fils. L’entreprise familiale Tricobel voit alors le jour et prospère auprès des professionnels de la mode.

En 1988, Tricobel ouvre le premier magasin de l’enseigne Espace Mode. Le succès est au rendez-vous et Tricobel essaime au fil des années ses valeurs phares de proximité dans de nouveaux points de vente. Durant tout ce temps, l’entreprise conserve son caractère familial et aujourd’hui, la quatrième génération de Meeckers a rejoint l’affaire.

©Espace Mode

Bien au-delà des magasins de vêtements

Espace Mode tire également sa force d’une importante équipe de collaborateurs soucieux d’offrir une expérience de qualité à toutes les familles. Quelque 200 personnes s’activent quotidiennement à accompagner chaque client en ce sens.

Au-delà des équipes que l’on rencontre en magasin, une trentaine de personnes travaillent en amont au siège de Tricobel qui se trouve désormais à Thimister-Clermont et héberge les départements achats, logistique, marketing, ressources humaines… C’est ici que les collections sont sélectionnées pas moins de 6 mois à l’avance avant leur acheminement en magasins en début de saison.

Les collections sont établies entre autres sur la base des marques, coloris, coupes, modèles, tailles, matières… afin de combler le plus grand nombre d’hommes, de femmes et d’enfants, en fonction de leur morphologie, de leurs attentes et de leurs préférences.

Fidèle à ses valeurs, Espace Mode sélectionne également des marques belges et des marques répondant à des critères de durabilité.

C’est d’ailleurs à la centrale du siège que la marchandise est vérifiée et étiquetée avant d’être dispatchée entre les 10 magasins où elle est soigneusement placée en rayons afin d’offrir un large choix et de permettre aux clients de se faire conseiller par les collaboratrices de ventes.

Espace Mode, c’est aussi un site de ventes en ligne.

Au-delà des 10 magasins répartis en Wallonie, depuis 2018, l’enseigne propose également une expérience shopping en ligne grâce au site : www.espacemode.be.

On y retrouve les collections proposées en magasins largement illustrées au moyen de photos des tenues portées par des mannequins et dont l’équipe d’e-commerce veille à détailler minutieusement chaque pièce afin de faciliter le shopping en ligne.

Au-delà des commandes passées en ligne que les collaborateurs d’Espace Mode traitent dans les plus brefs délais, au moyen du site, il est également possible de réserver des pièces dans le magasin de son choix. Les pièces y sont alors acheminées ou préparées et peuvent comme cela être essayées avant de les acheter.

Enfin, en cas de commandes en ligne, les clients apprécieront de pouvoir échanger leur commande en magasin si celle-ci ne convient pas.

Espace Mode est donc bien plus qu’une chaîne de magasins et repose sur un concept shopping global à découvrir ou à redécouvrir près de chez soi.

Espace Mode, c’est plus qu’une passion pour la mode : https ://fb.watch/hXHKZi0lfn/

Espace Mode, ce n’est pas qu’un simple magasin : https ://fb.watch/hXHNh2CEpE/

Espace Mode, ce n’est pas qu’un simple e-shop : https ://fb.watch/hXHPWYJWAz/