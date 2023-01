Incar Motor : le groupe automobile qui s’étend de Liège au Luxembourg

Avec le rachat récent du groupe ardennais Lambin Motor actif dans le monde automobile depuis plus de 100 ans, le groupe compte désormais 5 concessions en Province de Liège et du Luxembourg, situées à Liège, Seraing, Ans, Arlon et Houffalize, et distribue 4 grandes marques : KIA, Aixam, Suzuki et Isuzu.