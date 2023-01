Ardenne Addict : la marque de spiritueux ardennaise qui se distingue

Ardenne Addict propose désormais pas moins de 13 produits développés principalement autour d’un gin premium 100 % distillé, le Kyribaty, et de la gamme Nuts — à la noix — qui s’articule autour d’un rhum, de gins, de liqueurs et de bières locales élaborées en collaboration avec la Brasserie artisanale de Rochehaut. Bien que l’entreprise soit encore jeune, les créations vont bon train et Ardenne Addict s’apprête déjà à présenter un nouveau « summer gin » en prévision de la belle saison.

©Ardenne Addict

Nuts, en référence à la bataille des Ardennes

La gamme Nuts est directement inspirée de l’histoire de Bastogne. « Nuts », ce fut la réponse prononcée par le général McAuliffe, le 22 décembre 1944, lorsqu’une délégation allemande vint pour tenter d’obtenir la reddition des parachutistes américains encerclés dans Bastogne.

Les créations Nuts sont majoritairement à base de noix. La gamme reprend 1 gin aromatisé aux noix, un gin « premium » distillé à la noix, un rhum aux noix ainsi que 4 sortes de bières : une blonde à la poire, une ambrée aux noix, une triple et une Noël.

Répondant au nom plus exotique de Kyribaty, une autre gamme de gin « premium » a rejoint les produits Nuts. Avec ses versions Citrus et Herbal, elle offre de belles inspirations d’épices et d’agrumes.

Plus récemment, Ardenne Addict a également développé le Nutsy, une généreuse liqueur de noisettes.

©Ardenne Addict

Médailles et distinctions

Mais au-delà de ses créations originales, Ardenne Addict a su créer des produits qui flattent les papilles et grâce à ceux-ci la marque peut déjà se targuer de belles récompenses. Le gin « Nuts » aromatisé à la noix est d’ores et déjà quadruple médaillé avec une médaille d’or dans sa catégorie obtenue au Concours international de Lyon 2022, une médaille Grand Or 2022 obtenue au Frankfurt International Trophy, une médaille d’or issue du Women’s international Trophy et enfin, dernièrement, il a été médaillé d’or aux 1001 dégustations à Lyon.

Les Gin Kyribaty Citrus et Kyribaty Herbal se sont également vu décerner respectivement une médaille d’argent et une médaille d’or a à l’occasion du concours de la sélection 2023 de 1001degustations.com.

Enfin, plus grosse vente de l’entreprise en 2022, le Nutsy a également obtenu une médaille d’or à Lyon.

Quant au rhum artisanal aux noix, il a été conçu en collaboration avec le liquoriste arlonais d’exception Yannick Houillon dont l’amaretto fut classé meilleur spiritueux du monde durant le concours de Lyon 2022. C’est dire si Nicolas et Pascal ont su s’entourer des bons partenaires !

Un shop-bar pour découvrir les produits

Jamais à court d’idées, père et fils ont entrepris d’ouvrir un shop-bar cosy et décontracté au 13 rue du Sablon à Bastogne, où il est possible de découvrir et d’acheter les gins de la maison, mais également de goûter pas moins de 150 gins du monde. De quoi être en mesure de développer ses connaissances et son appréciation en la matière. Ardenne Addict entend ainsi s’investir encore plus dans la vie locale.

Plus que jamais, Nicolas et Pascal s’impliquent dans cette aventure qui leur tient à cœur. Présents tout au long du processus de distillation, d’embouteillage et d’étiquetage, ils assurent également la promotion et la commercialisation de leurs savoureux produits.

©Ardenne Addict

Pour découvrir les produits d’Ardenne Addict, rendez-vous sur leur site et suivez leur actualité quotidienne sur Facebook.