Nous avons rencontré Luc Baudinet, expert chez Père Dodo, spécialiste en literie depuis 30 ans, afin qu’il nous éclaire sur les critères à prendre en compte lorsque l’on choisit un matelas.

Quel type de matelas choisir ?

“Il existe plusieurs familles de matelas, reposant sur des matériaux et des technologies différentes”, explique Luc Baudinet.

Parmi les grandes familles principales, on dénombre les matelas à ressorts ensachés, les matelas en latex, les matelas en mousse de différentes qualités, dont les matelas en mousse à mémoire, également appelés matelas en mousse viscoélastique ou à mémoire de forme.

“La majorité des matelas est composée de plusieurs matières. Par exemple, la couche de confort d’un matelas à ressorts ensachés peut être soit en latex, soit en mousse, soit en mousse à mémoire… ”, précise notre expert.

Pour savoir quel type de matelas répondra au mieux à ses attentes, on prendra en compte les propriétés de chaque type de matelas.

Les matelas à ressorts ensachés conviennent à la plupart des dormeurs, tout dépend de la dureté du matelas et de la composition choisie.

Pour les personnes qui souffrent de maux de dos, les matelas qui disposent d’une couche de confort en mousse à mémoire sont plus souvent recommandés, car ils épousent parfaitement les formes du corps et amènent un soutien optimal.

Les matelas en latex peuvent être 100 % naturels et cela séduit les personnes sensibles à ce type d’argument.

Enfin, les matelas en mousse sont plus souvent conseillés pour des enfants, des chambres d’amis ou des usages secondaires…

La dimension de la literie

Au-delà de la matière, il faut étudier les largeurs et longueurs idéales.

Un lit d’une personne a une largeur standard de 90 cm, alors que pour un lit double, les standards actuels sont de 160 ou de 180 cm de large. Avant, le standard était de 140 cm de large et l’on trouve bien entendu encore couramment ce format.

Quelle taille de matelas choisir ? Plusieurs critères peuvent entrer en compte, comme la dimension de la chambre ou l’espace dont on dispose, si l’on dort seul ou à deux, si l’on a besoin de place durant son sommeil… En outre, le linge de lit et la couette devront être adaptés en fonction du format retenu.

“Pour un lit double, nous recommandons vivement un lit de 160 cm de largeur ou 180 cm si vous aimez vraiment prendre vos aises dans votre lit”, souligne Luc Baudinet.

Pour la longueur, à l’heure actuelle, une literie standard fait 200 cm de long en Belgique. Toutefois, on peut adapter cette longueur en fonction de sa taille. “Idéalement, pour bien dormir, la literie doit faire 20 cm de plus que sa taille. Par exemple, si vous mesurez 1m90, nous vous conseillerons d’opter pour un matelas qui mesure 210 cm de long” ajoute notre expert.

Qu’est-ce qui caractérise un bon matelas ?

Un bon matelas est un matelas qui épouse les formes du corps afin d’amener un soutien optimal. Celui-ci doit, par conséquent, être adapté à sa morphologie.

“Vos épaules et votre bassin doivent s’enfoncer dans le matelas afin que votre dos soit bien soutenu et que votre colonne vertébrale reste alignée tout au long de la nuit. L’objectif est de favoriser le relâchement tout en soutenant certains points du corps” précise Luc Baudinet.

La souplesse ou la dureté du matelas à privilégier dépendra ainsi de l’IMC, indice de masse corporelle, du dormeur. C’est-à-dire son poids sur la taille au carré.

Il y a 2 grands principes :

- Plus une personne est légère et grande, plus le matelas se doit d’être moelleux. Malgré sa légèreté, il doit épouser les formes du dormeur. Un matelas trop ferme est à déconseiller, car toutes les parties du corps ne seraient alors pas en contact avec le matelas et donc pas maintenues par celui-ci.

- Plus une personne a une corpulence importante, plus elle aura besoin d’un soutien renforcé, notamment au niveau des hanches et du bassin.

Dormir à deux : matelas double ou deux matelas ?

“Si vous arrivez à vous mettre d’accord avec votre partenaire, nous vous recommandons vivement de prendre un grand matelas, car le creux formé entre deux matelas distincts peut être très gênant”, insiste Luc Baudinet.

En revanche, une literie réglable ou électrique contraint d’opter pour 2 matelas. Idéalement, il ne faut pas les prendre de trop petite dimension. Rappelons qu’un lit standard enfant fait 90 cm de large !

Bien entendu, il est vivement conseillé de choisir un sommier adapté au type de matelas.

Sachant que nous passons un tiers de notre vie au lit, rien ne vaut les conseils d’un spécialiste.

