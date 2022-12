Pourquoi acquérir un appareil auditif ?

Avant de parler des effets bénéfiques que vont avoir les appareils auditifs, il est nécessaire de mentionner les indices qui peuvent vous alerter sur une baisse éventuelle de votre audition. Les premiers signes ne sont effectivement pas toujours flagrants. Dans la plupart des cas, l’audition baisse lentement et progressivement. Si bien que, dans les premiers temps, la personne malentendante ne se rend pas forcément compte qu’elle n’entend plus aussi bien qu’avant.

Mais, au final, quels sont ces fameux signes qui peuvent faire penser à une perte d’audition ?

Avoir des difficultés de compréhension, particulièrement en société, en regardant la tv et/ou dans des environnements bruyants ;

Faire répéter souvent son entourage ;

Ressentir une gêne ou des douleurs exagérées face au bruit ;

Souffrir d’acouphènes ;

Un replis social : on participe moins à des événements et activités en groupe ;

Etc…

Malheureusement, tous ces signes peuvent être plus ou moins discrets, surtout en début de perte auditive, car le cerveau met en place des moyens de compensation inconscients pour y pallier.

Bien souvent, entre le moment où l’audition commence à baisser et le jour de la première consultation ORL ou la visite dans un centre auditif pour effectuer un test, il s’écoule de nombreux mois – voire de nombreuses années ! Dans la plupart des cas, c’est même l’entourage de la personne qui tire la sonnette d’alarme.

Les bonnes raisons de sauter le pas

Premièrement, porter des appareils auditifs vous permettra de retrouver un confort d’écoute et une vie sociale active. De nombreux porteurs d’appareils le confirment : ils peuvent à nouveau participer aux conversations avec leur entourage et à leurs activités de tous les jours sans avoir à faire des efforts exagérés pour comprendre.

Ensuite, les études sont unanimes au niveau de l’effet bénéfique des appareils auditifs sur l’audition résiduelle. Ceux-ci permettent en effet de la stimuler et de la préserver, alors qu’une oreille malentendante non stimulée aura tendance à plus rapidement perdre en capacité d’écoute.

En outre, les études tendent à prouver un lien entre l’audition et les capacités cognitives. Porter des appareils auditifs permettrait de diminuer l’apparition et/ou de ralentir l’évolution de certaines démences.

Pour finir, sachez qu’il ne faut pas attendre de ne plus rien entendre pour envisager de porter des appareils auditifs. Car plus l’on commence tôt, meilleurs seront les résultats sur les points abordés ci-dessus et donc meilleur sera le confort de vie au quotidien.

Gottschalk : en route vers une meilleure audition !

Le centre auditif Gottschalk l’a bien compris : l’audition est la clé pour mener une vie épanouie. Cette petite entreprise familiale belge accompagne les personnes malentendantes depuis plus de 40 ans déjà dans leur cheminement vers une meilleure audition.

Avec son équipe d’audiologues expérimentés et à l’écoute du client, le centre auditif Gottschalk propose un large choix d’appareils auditifs adaptés à tous les besoins, mais également à tous les budgets. De plus, chaque client y reçoit un accompagnement et des conseils personnalisés à ses demandes et son rythme de vie.

Investissez dès aujourd’hui dans votre audition de demain !

N’hésitez pas à prendre un rendez-vous totalement gratuit pour un test auditif et/ou des informations dans l’un des centres auditifs Gottschalk.

Avec plus de 40 années d’expérience, le centre auditif Gottschalk est prêt à vous aider dans la recherche de l’appareil auditif adapté à vos besoins et à votre budget. Lors d’un rendez-vous en face à face, un audiologue expérimenté vous aidera dans le choix de la meilleure prothèse auditive.

Prenez contact dès à présent :

Région Wallonne 04 222 11 99 - Région Flamande 012 77 00 88

En résumé : pourquoi choisir le centre auditif Gottschalk ?

Plus de 40 ans d’expérience

Nombreux points de vente en Wallonie

Prix le plus bas garanti

Période d’essai gratuite et sans engagement

Agréé toutes mutuelles

Garantie usine de 5 ans sur les appareils

Mail : info@gottschalk.be

Site internet : www.gottschalk.be