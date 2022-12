Espace Mode, bientôt une nouvelle expérience shopping à Nandrin

Originaire d’Aubel, l’entreprise familiale Tricobel qui gère l’enseigne depuis 35 ans est désormais à la tête de 10 magasins majoritairement situés en Province de Liège.

©Espace Mode, Nandrin

Valoriser l’expérience shopping

Espace Mode s’est donné pour objectif d’offrir une gamme de produits la plus large possible et de proposer un service impeccable dans un climat bienveillant et une atmosphère conviviale.

Petits et grands sont ainsi accueillis dans d’agréables espaces thématiques, avec entre autres un coin jeux pour les plus jeunes.

Dans ce magasin familial, l’expérience shopping prend tout son sens. L’enseigne devient « Complice de vos émotions » tel que le prône son slogan.

Complémentarité commerciale

« Pour aller plus loin et anticiper les attentes de nos clients, nous avons mené une réflexion sur le développement de notre magasin de Nandrin », explique Maxime Meeckers, représentant de la quatrième génération de la famille Meeckers au sein de Tricobel.

L’entreprise a ainsi choisi de rénover et d’agrandir son espace commercial, tout en se rapprochant de l’enseigne du chausseur Marques à Suivre afin de proposer une intéressante mixité commerciale. Outre le fait que les deux enseignes proposent des produits de prêt-à-porter et d’accessoires parfaitement complémentaires, Espace Mode et Marques à Suivre partagent des valeurs communes.

Agrandissement du magasin

Ainsi d’importants travaux ont débuté en juillet 2022 afin d’améliorer et d’agrandir le bâtiment, mais aussi de pouvoir accueillir l’enseigne Marque à Suivre comme commerce voisin.

« Nous avons également voulu ramener l’ensemble du magasin au rez-de-chaussée et proposer des logements à l’étage », souligne Maxime Meeckers.

Le projet a été confié à l’architecte John Wéry qui a développé un bâtiment répondant aux normes actuelles de durabilité les plus strictes, jusqu’à l’installation de bornes de rechargement électrique sur le parking à destination de la clientèle.

En définitive, quelque 1200 m² seront réservés à Espace Mode et 750 m² à Marques à Suivre.

L’intérieur du magasin Espace Mode se fera dans la continuité des derniers aménagements entrepris par l’enseigne, à savoir des matériaux naturels et clairs, tel qu’on en retrouve dans le magasin dernièrement ouvert à Hannut ou dans le magasin d’Auvelais récemment rénové.

La fin des travaux est prévue en mars 2023 pour correspondre au lancement des collections printemps-été. D’ici là, Espace Mode fermera ses portes pour une durée d’environ quatre semaines après les soldes d’hiver.

En attendant, pour les fêtes de fin d’année, les magasins, dont celui de Nandrin, seront ouverts les dimanches 11 et 18 décembre. En outre, Espace Mode organise un important jeu-concours du 1er au 18 décembre avec pas moins de 3 magnifiques voyages à gagner à la clé. De quoi tenter sa chance tout en se faisant plaisir !

N’hésitez pas à suivre Espace Mode sur Facebook ou Instagram.