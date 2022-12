Un spot publicitaire vidéo ? Votre meilleur outil de communication

« L’entièreté de notre budget pub a été migrée sur le digital pour annoncer notre offre d'enseignement ou nos journées portes ouvertes. On a trouvé des solutions notamment en faisant une vidéo sur l'entreprise. Ça nous a permis de redynamiser l'image de l'école et d'avoir un nouveau support visuel de communication » illustre Thibaut Août de l’Institut Ilon Saint-Jacques à Namur qui a confié la réalisation de son spot vidéo à la Régie des Médias Régionaux.

Des images plutôt que des mots

À l’heure du web, la vidéo est devenue le contenu le plus efficace sur les réseaux sociaux. Certaines études, dont l’étude We Are Social/Hootsuite 2022 pour la Belgique, ont démontré que les internautes passent jusqu’à 80% de leur temps passé sur les réseaux à consulter des contenus vidéos.

Le format vidéo fournit un contenu riche et varié disponible à tout moment sur le support de son choix. En outre, regarder une vidéo demande moins d’effort que lire un texte. Il est, par exemple, bien plus facile de regarder une vidéo que de lire un texte sur son smartphone. La vidéo est ainsi le meilleur média pour faire passer un message rapidement et efficacement auprès d’un public attentif et engagé.

Susciter le passage à l’action

Il a également été démontré que les internautes sont plus enclins à acheter un produit, à contracter un service ou à entrer en relation avec une marque après avoir visionné une vidéo commerciale ou de présentation. La vidéo capte mieux l’attention que les autres médias et tout en faisant appel à l’émotionnel, elle marque les esprits. Elle permet ainsi de faire apprécier une marque ou un établissement.

Cibler son audience, même locale !

Bien entendu, le choix du support sur lequel sera publiée la vidéo est crucial. En fonction des centres d’intérêt des personnes que l’on vise, de leur localisation, de leurs habitudes ou, par exemple, des types d’appareils utilisés -smartphone ou ordinateur, on choisira de faire tourner sa vidéo au meilleur endroit. Sites de presse et médias de proximité proposent par ailleurs des espaces de choix pour insérer une publicité en vidéo.

La force du partage multicanal

Mieux, lorsque l’on fait réaliser un spot vidéo, on peut le publier sur plusieurs canaux différents. En plus d’une éventuelle diffusion sur un site de presse en ligne, on peut la poster sur la page d’accueil de son site, dans ses médias sociaux, comme Facebook et Instagram, ou encore sur YouTube. Rappelons qu’une vidéo offre l’avantage de se partager très facilement sur les médias sociaux. Certaines deviennent même virales !

Mais la vidéo ne se cantonne pas qu’au web. Il peut être intéressant de la faire tourner également sur son lieu de vente ou dans son showroom. Voire de l’utiliser lors d’événements ou de salons.

Apprécier les résultats

Un autre avantage d’une vidéo publiée en ligne est que l’on peut aisément en mesurer la performance en consultant le taux de visionnage, mais également en analysant le taux de clic, le taux d’interaction comme le nombre de partages ou de commentaires… On a ainsi une évaluation rapide de son retour sur investissement.

Faire confiance aux pros

Bien entendu, pour réaliser et publier une vidéo, rien ne vaut l’appui de pros. Certains médias, tels que lavenir.net, la dhnet.be ou lalibre.be proposent des formules ultras avantageuses pour se lancer sans se ruiner pour autant.

« Notre équipe de réalisation offre un support complet depuis le conseil jusqu’à la mise en ligne. Nous accompagnons nos clients dans le choix des images, des mots clés, des services à mettre en avant au moyen de leur vidéo. Une fois réalisée, nous diffusons leur vidéo publicitaire, mais ils en deviennent également propriétaires et peuvent l’utiliser sur tous leurs supports de communication » précise Emmanuelle Michel de la Régie des Médias régionaux.

Deux formules sont proposées par la régie. La première, très compétitive, réside dans la réalisation d’un montage photo dynamique de 15 à 20 secondes. Sur la base de ses propres photos HD ou de celle d’un photographe professionnel, un montage peut être réalisé et animé sur la base de 3 modèles personnalisables au choix. Cette formule offre l’immense avantage d’être réalisable dans un temps record et pour un budget parfaitement raisonnable.

La seconde formule réside dans un tournage vidéo de 25 à 30 secondes. Plus élaborée, elle nécessite le passage du cameraman pour le tournage ainsi qu’une phase de montage pour l’obtention d’un produit fini impeccable. Il est par ailleurs possible d’y ajouter des options, telles qu’une voix off, du sous-titrage, une prise de son ou des prises de vues avec drone pour des images aériennes.

Quelle que soit l’option choisie, elle s’accompagne de l’intégration de musique et de mots clés. Il est bon de rappeler que la réalisation d’une vidéo peut également faire partie d’une campagne média plus étendue. Les conseillers média de la Régie des Médias régionaux répondent à vos questions sur simple demande et sans engagement.