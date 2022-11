Devenir moins gourmand et dépendant d’un point de vue énergétiqueDevenir moins gourmand et dépendant d’un point de vue énergétique

La Wallonie accorde une série d’aides en ce sens.

Une bonne manière de diminuer de façon pérenne sa facture énergétique est de réaliser les investissements économiseurs d’énergie nécessaires.

Pour vivre sereinement dans un logement sain et confortable, isoler et ventiler correctement son habitation devient une priorité. Utiliser intelligemment les ressources et s’autonomiser d’un point de vue énergétique s’impose comme second choix incontournable.

Isoler pour réduire les pertes de chaleur

Que l’on construise ou que l’on rénove, il convient de réduire les pertes de chaleur grâce à une isolation performante des toitures, des murs, des planchers, des menuiseries extérieures : portes et châssis, mais aussi de penser aux vitrages haut rendement super isolants ainsi qu’à la construction d’espaces « tampons » (hall, combles, annexes, remises, ateliers, vérandas) qui protègent les zones de logement proprement dites. L’isolation doit idéalement être pensée dans sa globalité, car les déperditions de chaleur sont possibles au niveau de toutes les parois.

Augmenter le niveau d’isolation implique souvent un investissement. Mais une bonne isolation thermique protège durablement le logement des agressions du froid et des risques de surchauffe.

Cela permet de réduire la facture de chauffage durant toute la vie du bâtiment. Isoler permet également de réduire les émissions de CO2 et contribue donc à préserver l’environnement.

Idéalement, le niveau K qui défi nit l’isolation thermique globale d’une habitation doit être le plus bas possible. Actuellement, la Wallonie impose un niveau K inférieur à 35 pour les logements neufs, mais de vieilles demeures non isolées peuvent parfois présenter un niveau K de 180.

Ventiler pour vivre sainement

Qui dit isolation, dit ventilation pour un renouvellement d’air indispensable à la santé des occupants ainsi qu’à la salubrité du bâtiment. Alors que des habitations vétustes se ventilent de manière non contrôlée par de désagréables courants d’air, les logements correctement isolés et étanches à l’air doivent quant à eux être munis d’un bon système de ventilation afin d’apporter de l’air neuf à l’intérieur et d’en extraire l’air vicié. Un système de ventilation double flux permet par ailleurs de réduire les pertes de chaleur tout en garantissant un air intérieur sain en permanence.

Consommer moins et mieux pour se chauffer

Dans le poids de la facture énergétique, le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont les postes qui pèsent le plus lourd. Envisager d’installer un système de chauffage moderne et performant avec une production d’eau chaude couplée ou autonome permet de réaliser une réelle économie tout en utilisant rationnellement les ressources.

On peut désormais s’équiper de systèmes de chauffage durables, dans de bonnes conditions grâce à des primes : pompe à chaleur pour le chauffage et pour l’eau chaude sanitaire, chaudière biomasse, chauffe-eau solaire et poêle biomasse.

Produire sa propre énergie

S’il est difficilement envisageable de se passer d’électricité, l’idéal est de privilégier les énergies renouvelables issues du rayonnement solaire par exemple et de devenir plus autonome. L’installation de panneaux photovoltaïques, couplés à une installation de domotique pour utiliser l’électricité au moment où elle est produite permettra d’envisager l’autoconsommation.

Obtenir des conseils et des aides de la Wallonie

Bien entendu, de tels investissements ne doivent pas être réalisés tous en même temps et chaque situation doit être étudiée individuellement afin de définir les meilleurs choix et améliorations. Pour cela, les 16 Guichets Énergie Wallonie répartis dans toute la Région accueillent et guident de façon neutre et gratuite tous les citoyens wallons dans les domaines touchant à l’énergie au sein de leur habitation.

On y obtient des conseils et astuces durables à adopter au quotidien, mais également un soutien dans les projets de construction ou de rénovation.

Le portail energie.wallonie.be propose lui aussi de nombreuses informations utiles aux particuliers, ainsi qu’un guide pratique : Rénover pour consommer moins d’énergie.

Prêts à taux zéro et primes de la Wallonie

Enfin, pour faire face à la montée en flèche des prix de l’énergie, la Région a également pris des mesures pour améliorer les habitations des particuliers qui se déclinent au travers de prêts à taux zéro et de primes.

Concrètement, le budget global des prêts à taux zéro pour rénover son habitation a été augmenté afin de permettre à un maximum de ménages d’en profiter et le mécanisme des primes a été revu afin de les rendre plus accessibles. Pour le remplacement d’un système de chauffage, l’obligation d’audit Logement est quant à lui suspendu temporairement.

La prime de base pour la réalisation d’un audit (obligatoire pour l’obtention des primes Habitation) a été augmentée et l’obtention des primes pour petits travaux de salubrité et de rénovation énergétique facturés moins de 3000 € HTVA ainsi que des travaux de toiture a été simplifiée. Il est à noter que les travaux de toiture ne sont pas soumis au plafond de 3000 €.