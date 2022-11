Oui, le moule en silicone passe au four ! Il s’utilise dans n’importe quel type de four et four à micro-ondes, sans aucun risque ni danger. La seule règle : choisir un moule à gâteau de qualité professionnelle.

La marque italienne Silikomart® a développé une large gamme de moules en silicone très résistants à la chaleur, jusqu’à 230° C.

Préchauffez votre four à la température adéquate pour votre préparation et choisissez le mode chaleur tournante. Avant de garnir votre moule en silicone, pensez à le déposer sur une plaque à pâtisserie perforée afin d’éviter de le manipuler et le déformer. Enfournez ensuite le moule posé sur la plaque perforé, centré sur la grille du four.

Pourquoi utiliser un moule en silicone ?

Les avantages des moules en silicone sont nombreux. Grâce à leur matière super souple, ils sont très faciles à manipuler et à utiliser et garantissent un démoulage parfait de toutes vos créations.

Adaptés à tous types de pâtisseries, chaudes ou glacées, les moules en silicone sont incassables et supportent autant le congélateur que le four.

Les moules Silikomart sans BPA sont fabriqués en silicone platinique liquide à 100%, le meilleur silicone du marché car il ne contient pas d'élément toxique. Et en plus d'être sains, les moules ne dégagent pas d'odeur et sont pauvres en substances volatiles.

Cerise sur le gâteau : ils se nettoient très facilement à l’eau chaude et peuvent passer au lave-vaisselle.

Quel moule utiliser pour faire un entremet ?

Les moules en silicone Silikomart résistent également au températures négatives, jusqu’à -60° ! Ils sont donc idéaux pour réaliser tous types d’entremets, mêmes glacés. Un fois votre préparation terminée, il suffit de glisser le moule au congélateur, et le tour est joué.

Grâce aux moules à insert, vous pouvez également créer toutes sortes de pâtisseries aussi belles que délicieuses. Laissez exprimer votre imagination et cuisinez comme le meilleur des pâtissiers !

Comment colorer un gâteau ?

En plus d’être la marque référence des moules en silicone, Silikomart propose également une large gamme de sprays velours alimentaire pour pâtisserie, pour un résultat professionnel.

Le spray pour pâtisserie est à base de beurre de cacao et donne un effet de velours à vos desserts, gâteaux, mousses, glaces et entremets.

Comment utiliser le spray velours Silikomart ?

S'assurer que la bombe soit à température ambiante pendant au moins deux heures avant utilisation. Placez la ensuite15 minutes dans un bain d’eau chaude du robinet (30-35°C).

Agitez et vaporisez par petite touche en couche homogène sur la surface froide à traiter à une distance de 20-25 cm.

Le spray velours alimentaire est très volatile. Placez-vous dans une pièce bien aérée et protégez votre plan de travail. Vous pouvez placer votre entremets dans un carton pour éviter que la poudre du spray velours alimentaire ne se répande dans votre pièce.

Décliné dans plus de 20 coloris (blanc, rose, or, noir, vert, orange, …), le spray colorant pour gâteau dépose une fine couche poudreuse colorée pour créer des pâtisseries dignes de celles d’un grand chef.

Où trouver les moules et sprays velours Silikomart ?

Chez Les Secrets du Chef, nous proposons le meilleur du matériel de pâtisserie, en ligne et dans nos magasins. Vous pouvez créer des pâtisseries à l’infini grâce aux moules en silicone individuels et en 3D, ou moules à glace Silikomart.

Créez des desserts originaux et surprenants avec des moules en forme de nuage, de cœur, de fleur marguerite, origami, ou pâtissez comme un.e pro avec les moules à cake Michalak ou Pierre Hermé.

Pâtisserie : comment utiliser un moule en silicone ?

Surprenez également vos invités lors des fêtes de fin d’années avec les moules et inserts à bûche, éclairs ou en forme de forêt ou village de noël. Tous les moules et sprays sont à dénicher sur notre webshop www.lessecretsduchef.be