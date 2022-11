La marque belge Demeyere est la référence pour les batteries de cuisine en inox et la cuisson à induction. Adoptées par les plus grands chefs, les casseroles et poêles Demeyere sont fabriquées à partir d’inox de haute qualité. Le fond des casseroles, composé jusqu’à 7 couches, permet une excellente répartition de la chaleur et donc, une cuisson optimale des aliments.

Grâce au traitement unique Silvinox®, les produits Demeyere conservent leur brillance et vous accompagnent durant de très nombreuses années.

Comment cuisiner avec une casserole ou poêle en inox ?

Lorsque vous pensez « inox », vous pensez peut-être à « matériau qui colle » ?

2 règles de base très simples sont indispensables pour éviter que les aliments accrochent à la surface de la poêle ou de la casserole.

- La bonne température : la surface de cuisson doit être de +-220 degrés. Comment savoir si la température est correcte ? Chauffez à feu vif et versez simplement quelques gouttes d’eau dans votre casserole ou poêle à frire. Si les gouttes crépitent et forment des petites billes, la température est parfaite !

- Cuire à feu doux : une fois la poêle ou casserole à bonne température, diminuez la chaleur du feu d’un tiers, elle conservera la température de cuisson idéale. Cuire à feu doux permet une cuisson uniforme en conservant les bonnes saveurs et nutriments des aliments.

Les poêles en inox 18/10 Demeyere sont idéales pour saisir et cuire une délicieuse viande, de la volaille, du gibier, des légumes ou faire mijoter une sauce.

Pour la cuisson du poisson et des œufs, il est préférable de choisir un autre revêtement que l’inox, comme les poêles en alu anti-adhésives, idéales pour ces aliments plus fragiles.

Poêle ©Demeyere

Poêle à Frire ©Demeyere

Les batteries de cuisine Demeyere, compatibles à tous types de cuisson

Un avantage supplémentaire des poêles et casseroles Demeyere est qu’elles sont compatibles à tous les types de feux, y compris l’induction.

La marque Demeyere, pionnière de l’induction, a développé la technologie Triplinduc® qui est une combinaison d’alliages unique, conçue pour l’induction. Cette innovation permet une cuisson plus rapide, plus sûre, mieux contrôlée et surtout plus économique. Cette invention offre jusqu’à 30% de rendement supplémentaire sur les plaques à induction !

Vous déménagez et changez de type de cuisson ? Pas de soucis, toutes les casseroles et poêles Demeyere vous permettent de passer d’un type de feu à un autre et sont appropriées à la cuisson au gaz, vitro-céramique et dans le four.

Comment entretenir les casseroles et poêles en inox ?

Les batteries de cuisine en inox sont très faciles à entretenir.

Vous cuisez une viande dans votre poêle Demeyere ? Déglacez votre poêle avec un peu d’eau et obtenez une délicieuse sauce d’accompagnement en un clin d’œil, et sans résidu dans votre poêle. Versez de l’eau chaude juste après la cuisson permet de nettoyer en douceur votre poêle ou casserole. Pour faire briller et renforcer l’inox, pensez à le nettoyer avec un peu de vinaigre ou de jus de citron. A proscrire : tous les produits à base de chlore, comme l’eau de javel, qui détériore l’inox.

Toutes les poêles et casseroles peuvent passer simplement au lave-vaisselle.

Où acheter une batterie de cuisine Demeyere au meilleur prix ?

Chez Les Secrets du Chef, vous trouverez une large gamme de casseroles, poêles, sauteuses, faitouts, woks et poêlons Demeyere. Nous proposons également des sets de casseroles avec couvercle, au meilleur prix toute l’année. Les gammes Multiline, Proline, Apollo, Silver, John Pawson, Resto, Atlantis, Specialities et Alu Pro sont à dénicher dans nos magasins ou en ligne.