Promotion immobilière : quand les maisons à ossature bois s’imposent

S’adaptant à tous les styles architecturaux, elles font appel à des techniques de construction rapides telles que la construction hors site, ce qui permet de raccourcir le délai de réalisation depuis la conception jusqu’à la livraison de sa maison clé en main.

Jumatt, acteur majeur dans l’ossature bois

Forte de 50 années dans la maîtrise du bois, l’entreprise Jumatt, membre du groupe Bostoen, s’est spécialisée dans la construction à ossature bois. Située à Andenne, Jumatt emploie quelque 100 personnes et a déjà plus de 19 000 maisons à son actif. Attachée à son ancrage local, Jumatt utilise du bois en provenance de Belgique et du Luxembourg.

Aujourd’hui, Jumatt se consacre à la promotion immobilière de nouveaux quartiers composés de maisons à ossature bois ainsi qu’à la commercialisation de YourSpace, sa gamme de tiny houses modulaires.

Un concept de fabrication unique

Sur le marché de la construction bois, l’entreprise se distingue grâce à un concept de fabrication modulaire basé sur une chaîne de production très précise. La majorité de la maison est réalisée en 3D en usine. Ainsi, pas moins de 60 % du travail constructif est réalisé à sec, dans des conditions idéales de précision et de sécurité.

Tout est déjà intégré avant l’expédition des modules sur le chantier : isolation, câblage, menuiserie, électricité, sanitaires, chauffage, ventilation… Grâce à cela, l’assemblage sur le chantier peut être effectué en 1 à 2 journées seulement. Il ne reste alors plus qu’à réaliser les finitions, à savoir la façade et les abords, les raccordements, poser les tuiles, le carrelage et à placer les portes pour finir par y poser ses meubles assez rapidement.

Plusieurs projets clés sur porte en Wallonie

Grâce à ce processus bien rodé, quelque 3 maisons basse énergie à ossature bois avec une PEB de A minimum sortent de l’usine de Jumatt chaque semaine. Ce qui permet à Jumatt de proposer à la vente des maisons au sein de plusieurs projets en Wallonie. L’entreprise a également donné cette année le coup d’envoi d’un projet de 85 maisons unifamiliales à Dour.

Bien entendu, les futurs acquéreurs d’une maison à ossature bois Jumatt ont le choix des finitions. Une visite du showroom de l’entreprise à Andenne permet de confirmer ses préférences pour le choix des menuiseries intérieures, des revêtements de sol et des sanitaires. L’entreprise y présente d’ailleurs plusieurs gammes de finitions.

Jumatt propose par ailleurs des visites de ses ateliers sur inscription. C’est une bonne manière d’apprécier leur savoir-faire.