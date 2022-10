Easy’green ou comment aider les PME à réduire durablement leur facture énergétique ?

« Des actions concrètes peuvent être posées pour réduire l’empreinte carbone de l’activité des PME. Le souci est que souvent les investissements de transition bas carbone ne font pas partie du cœur de métier de l’entreprise. Le dispositif Easy’green est là pour leur apporter un soutien structurel et financier » explique Anne Vereecke, Membre du Comité de direction de la Sowalfin en charge du Pôle Eco-Transition.

Easy’green : en marche vers l’éco-transition

Ainsi, avec Easy’green, le Pôle Eco-Transition de la Sowalfin propose aux entreprises des solutions structurelles et une aide au financement de leurs investissements pour réduire leur empreinte carbone et leur facture énergétique.

« Le dispositif Easy’green permet aux indépendants et aux PME de bénéficier gratuitement du soutien d’experts sur des aspects tels que la performance énergétique, l’accès aux énergies renouvelables, ou encore l’économie circulaire. Il s’adresse à tout type d’entreprise et il n’y a aucun prérequis pour monter un dossier », ajoute Véronique Léonard, Responsable du Pôle Eco-Transition.

Lorsqu’un dossier est introduit, un référent bas carbone et économie circulaire réalise un premier diagnostic bas carbone de l’entreprise afin d’évaluer le potentiel de réduction de la facture énergétique et d’économie circulaire de celle-ci. Si un recours aux conseils et audits d’experts privés est nécessaire, celui-ci peut être partiellement financé par la Région au moyen de chèques entreprises.

Un prêt subordonné pour financer ses investissements

Bien entendu, la réalisation d’objectifs concrets comme l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le recours aux énergies renouvelables ou la mise aux normes d’installations de réfrigération suppose des investissements.

Le dispositif permet alors de bénéficier d’un financement à des conditions attractives reposant sur un prêt subordonné. Aucun montant d’investissement minimum n’est requis et le financement peut s’élever à 1 million d’euros.

La procédure Easy’green est simple et flexible, il suffit aux entrepreneurs de se rendre sur le site sowalfin.be, d’envoyer un email à l’adresse eco-transition@sowalfin.be ou de contacter le 04/220.51.90.

Le PME Green Challenge

Parallèlement à Easy’green, le Pôle Eco-Transition de la Sowalfin organise également depuis mars 2022 le « PME Green Challenge ». Il s’agit d’un programme d’activation qui permet aux entreprises participantes d’explorer, en présence d’experts, de fournisseurs de solutions technologiques et d’autres PME, les pistes d’efficience énergétique, de sources d’énergie renouvelable, de solutions durables, de mobilité, d’optimisation des ressources et d’économie circulaire à mettre en place.

Face à l’urgence

Si Easy’green permet d’implémenter des solutions à moyen et long termes, de plus en plus de PME se trouvent cependant en situation d’urgence lorsqu’il s’agit de payer leur facture énergétique.

Rappelons que le Groupe Sowalfin qui accompagne le développement des indépendants, des TPE et des PME depuis plus de 20 ans a créé le 1890, un guichet unique d’informations qui répond aux questions des entrepreneurs et qui les informe, entre autres, au sujet des mesures prises par le gouvernement pour les aider à faire face aux factures énergétiques actuelles