Rénovation : quand un constructeur propose son expertise

La rénovation chez T.Palm – La division qui a tout son sens

« De plus en plus de demandes nous sont adressées pour des rénovations. Elles nous viennent de clients qui ont construit précédemment avec T.Palm et qui souhaitent agrandir ou adapter leur habitation, par exemple, mais également de personnes qui ne sont pas encore clientes chez nous et qui ont eu écho de notre rigueur en matière de construction » explique Fabrice Sciulara, gestionnaire rénovation chez T.Palm. Pour répondre à cette demande croissante, le constructeur a donné un nouveau souffle tout récemment à son département rénovation.

Agrandir, modifier, optimiser…

Parmi les demandes les plus fréquentes, il y a le besoin d’agrandir les volumes ou d’en modifier la finalité. « Un besoin de plus d’espace en raison d’un plus grand nombre de membres dans la famille ou d’une généralisation du télétravail ou à l’inverse, des personnes qui prennent de l’âge et souhaitent vivre au rez-de-chaussée…, de nombreuses rénovations sont liées à la nouvelle utilisation qui est faite du bâtiment » illustre Fabrice.

il y a aussi surtout la nécessité de remettre certaines habitations aux normes et aux exigences actuelles de performance énergétique et d’autonomie des bâtiments.

Une étude de faisabilité pour commencer

T.Palm a opté pour un point de départ original. Pour circonscrire parfaitement chaque projet de rénovation et éviter toute mauvaise surprise, l’entreprise réalise au préalable une étude de faisabilité. « Cette étude de faisabilité permet une réflexion et une bonne préparation en amont. Elle offre la garantie d’un respect des budgets et d’un suivi de chantier optimal. Ce qui fait partie des points forts de T.Palm » explique Fabrice.

L’étude permet d’évaluer les matériaux et les techniques à mettre en œuvre en fonction des spécificités du bâtiment, mais aussi de prendre en compte les exigences liées à l’obtention de primes à la rénovation. « L’obtention de certaines primes requiert, par exemple, un déroulement précis des différentes étapes de rénovation. Si celles-ci ne sont pas respectées, la prime peut être bloquée » souligne Fabrice.

Cerise sur le gâteau, T.Palm déduit le coût de l’étude de faisabilité du prix des travaux qu’elle va effectuer. De quoi rassurer et motiver les candidats à la rénovation !

Un budget maîtrisé

Bien que la rénovation puisse vite coûter cher, s’engager avec T.Palm permet donc de voir clair dans son budget. Interlocuteur unique, T.Palm s’occupe de la gestion du chantier de A à Z.

Fabrice Sciulara jouit d’une large expérience dans le secteur, du dessin d’architecture à la conduite de chantiers. Fabrice maîtrise les diverses techniques du bâtiment et la gestion de chantiers. Son rôle aux côtés du propriétaire des lieux et de l’architecte est primordial pour coordonner les différents corps de métier et garder le budget à l’équilibre.

« On entend souvent dire que la rénovation coûte cher. C’est effectivement le cas si une réflexion n’a pas été menée dans les moindres détails avant d’entamer des travaux. Mon rôle dans cette nouvelle mission chez T.Palm est d’aider les clients à faire les bons choix. » conclut Fabrice.

