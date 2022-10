Vanden Borre Kitchen

Vanden Borre Kitchen, une référence depuis 6 ans

Né de l’expertise de Vanden Borre et d’un géant français de la cuisine, Vanden Borre Kitchen séduit un nombre croissant de consommateurs depuis déjà 6 ans. L’ouverture d’un point de vente à proximité du Decathlon, rue du Parc Industriel, répondait ainsi à une attente grandissante.

« Nous proposons une gamme de cuisines très étendue en termes de qualité et de prix. Cela va de l’entrée de gamme aux cuisines luxueuses afin de répondre à chacune des attentes de nos clients dans le respect strict de leur budget » explique Benjamin Gustin, gérant de la nouvelle enseigne.

Vanden Borre Kitchen

Trouver l’inspiration pour sa cuisine idéale

Parmi les 8 espaces cuisine représentatifs que compte le showroom, matériaux nobles et fonctionnels se côtoient. Il suffit de s’y promener pour apprécier la variété de meubles, de designs, de laques, de coloris, de finitions et d’accessoires disponibles. Chaque détail semble y être étudié pour satisfaire les habitudes d’un grand nombre d’utilisateurs tout en offrant le confort d’une réalisation totalement personnalisable. L’inspiration vient alors naturellement pour élaborer un projet de cuisine sur mesure qui corresponde à chaque usage.

Du nouveau pour choisir sa cuisine équipée

Une cuisine tout compris

La meilleure formule est de prendre rendez-vous avec un membre de l’équipe pour évaluer ses besoins et ses envies tout en bénéficiant de précieux conseils. Les experts de la marque ont pour objectif de concilier souhaits et utilité pour un projet de cuisine réaliste et bien conçu.

Une seconde entrevue permet généralement de concrétiser le projet avant que le poseur ne vienne prendre, à domicile, les mesures de la future cuisine. Cette manière de travailler est le gage d’une cuisine parfaitement finie et ajustée selon l’habitation.

Des engagements forts

Chez Vanden Borre Kitchen, pas de mauvaise surprise ! Le prix englobe la totalité des services et fournitures pour une cuisine entièrement équipée et directement fonctionnelle. Outre le mobilier et les appareils électroménagers, les postes tels que la prise de mesures, les adaptations, la livraison et le placement sont compris dans le prix. Mieux encore, l’évacuation des emballages et le nettoyage final du chantier font partie du service premium promu par le cuisiniste.

Autre avantage de la maison, depuis le premier contact jusqu’au service après-vente, vous avez toujours la garantie d’avoir un interlocuteur à votre écoute.

Un projet de cuisine ?

Pour son 6e anniversaire, la marque Vanden Borre Kitchen propose un généreux bonus. Il est possible de bénéficier d’un upgrade de son projet de cuisine pour une valeur qui va jusqu’à 3500 euros de budget supplémentaire. Une offre dont on peut bien entendu profiter jusqu’au 31 octobre 2022 dans le magasin de Marche-en-Famenne.

Pour découvrir le nouvel espace Vanden Borre Kitchen, rendez-vous à l’adresse suivante :

Rue du parc industriel 34, 6900 Marche-en-Famenne,

ou en appelant le 084/344 577 ou par email : marche@vandenborrekitchen.be.