Acheter et louer en gestion locative : Zéro gestion et zéro soucis

Quels avantages ?

La gestion locative (Link vers : https://www.horizongroupe.com/fr/blog/gestion-locative-avantages) est une solution de choix lorsque vous souhaitez investir dans l’immobilier sans pour autant devoir accorder beaucoup de temps à la gestion administrative et quotidienne de vos biens. De plus, la tâche peut être lourde, lorsque l’on est novice. Confier cette gestion à une agence immobilière en lui donnant mandat pour prendre en charge une multitude de tâches (actualisation des annonces, visites avec les candidats locataires, rédaction des baux, caution locative, enregistrement des documents légaux, états des lieux, gestion des loyers, suivi comptable, etc.), c’est bénéficier d’une expertise professionnelle, s’affranchir des contraintes administratives et profiter d’un rendement optimal en toute sérénité. En outre, confier un bien en gestion locative, c’est aussi diminuer les risques de vacance locative en bénéficiant de l’expérience d’expert du marché locatif.

Pour quels projets ?

Le secteur du logement est un des plus énergivores. La pandémie d’abord et la guerre en Ukraine, ensuite ont impacté une véritable conscientisation citoyenne : réduire notre empreinte carbone est impératif. Un écoquartier, ou quartier durable, est un quartier urbain à caractéristiques écologiques qui répond à cette demande, en intégrant des objectifs de développement durable, associés à une réduction de l’empreinte écologique. Le concept insiste sur la prise en compte de notre environnement qui s’abime en lui attribuant, pour le futur, des niveaux d'exigence plus ambitieux. Il vise à associer la maîtrise des ressources nécessaires à la population à la maîtrise des déchets qu'elle produit inéluctablement. Un écoquartier poursuit ainsi 3 objectifs majeurs : limiter son impact environnemental et favoriser le lien social tout en se développant économiquement.

De l’immobilier durable & innovant

Pour réaliser ces objectifs, chez Horizon Groupe (Link vers : https://www.horizongroupe.com/conseils-investissement-immobilier/acheter-pour-louer-5-conseils-pour-un-bon-investissement-locatif/) la localisation du terrain est extrêmement importante. Services hospitaliers, écoles et transports en commun, la proximité est un critère essentiel. Il y a aussi l’orientation des maisons qui s’avère primordiale, afin de maximiser l’apport naturel de chaleur et de lumière. Au niveau énergétique, non seulement, les nouvelles constructions doivent présenter de faibles besoins en énergie, mais idéalement, celle-ci doit provenir de sources renouvelables. Ces dernières années, les solutions privilégiées sont les pompes à chaleur ou les chaudières biomasse, pour le chauffage, et les panneaux solaires, pour la production d’électricité et/ou d’eau chaude. Il est aussi possible de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité grâce à la cogénération (projets encours de développement), une combinaison qui a pour intérêt de réduire les émissions de CO2, la consommation d’énergie primaire et le coût de la facture énergétique. En ce qui concerne les équipements collectifs, mutualiser certains systèmes peut s’avérer un véritable atout également, notamment pour diviser les coûts d’entretien et les investissements, à l’échelle d’un immeuble, mais aussi à l’échelle d’un quartier. Des citernes de récupération et de valorisation des eaux de pluie, par le mécanisme d’osmose, sont également prévus.

Dans tous les cas, pour chaque projet, le leitmotiv d’Horizon Groupe est invariable : le bâtiment doit être « durable & innovant ». Construire des habitations qui consomment peu et intègrent un équipement permettant de produire un maximum d’énergie verte est sa stratégie. Comment ? En favorisant le travail local, le respect du circuit court et la diminution de l’impact CO² de la construction. Découvrez les projets en ligne sur : www.horizongroupe.com. N’hésitez pas à prendre contacter pour plus d’informations.

Horizon Groupe

L'innovation durable

Rue Natalis 2 – B-4020 Liège, Belgique

Tel : 0032 4 223 37 35

Courriel : info@horizongroupe.com

Site internet : www.horizongroupe.com