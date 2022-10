Il existe trois types de mandolines de cuisine : la mandoline Japonaise, la mandoline Professionnelle et la mandoline Rotative.

Envie de préparer un délicieux carpaccio de radis ou des tagliatelles de légumes ? La mandoline japonaise Benriner avec sa lame réglable, est l’ustensile parfait pour découper les fruits, les légumes ou encore les truffes en très fines tranches ou en bâtonnets. La mandoline japonaise permet également de couper les pommes de terre en tranches ultra fines pour réaliser un savoureux gratin.

La mandoline japonaise est une mandoline de cuisine manuelle entièrement fabriquée au Japon et est dotée d’une lame en acier de qualité supérieure ainsi que d’un poussoir, pour préparer vos découpes en toute sécurité.

La mandoline professionnelle est une mandoline de cuisine multifonction et à hauteur réglable qui permet un large choix de découpes. L’ensemble de peignes et de lames interchangeables permet de parfaites découpes en tranches lisses, gaufrées, dentelées, en cubes, losanges, julienne et bâtonnets de plusieurs dimensions. La mandoline professionnelle sur pied est munie d’un poussoir sur rail afin de guider la découpe et de cuisiner en toute sécurité. Chez Les Secrets du Chef, vous trouverez une sélection des meilleures mandolines professionnelles de la marque française De Buyer.

La mandoline rotative japonaise est un coupe-lanières innovant pour une cuisine créative à base de légumes. Elle permet de couper parfaitement et en un rien de temps des lanières uniformes et infinies de fruits et légumes, comme des courgettes, des carottes, des pommes de terre, du chou-rave et bien plus encore. La mandoline rotative est l’outil de découpe idéal pour réaliser des cannellonis de légumes ou des tartes de légumes en spirale.

Une mandoline de cuisine, comment ça marche ?

Pour utiliser une mandoline de cuisine sans danger et en toute sécurité, il est indispensable de toujours maintenir le poussoir dans votre main. Votre main est bien protégée et il vous suffit de faire glisser l’aliment vers la lame.

Pour encore plus de sécurité, nous vous conseillons d’opter pour un gant spécial anti-coupures afin de bien protéger vos doigts.

Quelle est la différence entre les lames V, diagonales et les lames droites ?

La lame en V ou en diagonale pénètre progressivement les aliments sans les écraser et permet de conserver toute leur texture tout en réalisant une découpe précise.

Lame droite que l’on retrouve sur la mandoline professionnelle en inox, est parfaite pour découpe de fruits et légumes fermes, mais ne convient pas par exemple pour la découpe de tomates.

Où acheter une mandoline de qualité ?

