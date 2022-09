S’inspirer pour construire sa maison idéale

Parmi les architectes consultés, le liégeois Vincent Duculot a accepté de dessiner pour T.Palm sa maison idéale, déclinée en 3 évolutions afin d’inspirer les candidats bâtisseurs. Quels ont été ses axes de travail?

Une maison aussi efficace…

Formé à l’Université de Liège, Vincent Duculot est Ingénieur civil Architecte, c’est dire s’il cultive un certain sens de l’efficacité. «J’apprécie ce qui est simple, mais intègre parfaitement les contraintes urbanistiques, techniques, environnementales et budgétaires», explique Vincent Duculot.

C’est ce qui permettra selon lui de lister les priorités de cette maison qu’il estime être faite «pour être habitée et pas seulement regardée».

… que pratique

Vincent Duculot n’hésite pas à proposer un modèle qu’il qualifie lui-même «d’un peu carré, mais qui permet, entre autres, de consacrer une généreuse surface au salon». Un salon dans lequel il intègre l’escalier qui monte à l’étage comme voie de circulation. Entre la zone d’accueil avec vestiaire et le salon, des portes coulissantes permettent d’ouvrir ou de fermer les espaces à volonté.

Ses recherches ont mené à proposer des volumes simples avec le moins de décrochages possible afin de limiter les risques de surcoûts. «Les gens ne se rendent pas toujours compte qu’un tel ajout peut vite faire monter la facture», confie-t-il.

La salle à manger est attenante à la cuisine qui comprend un généreux ilot avec un coin à manger surélevé.

Technique et coûts maîtrisés

Côté jardin, notre architecte propose la pose d’une large baie vitrée comprenant deux coulissants opposés qui permettent une très grande ouverture sur la terrasse.

Ici aussi, c’est un choix qui permet d’ouvrir la vue et de laisser pénétrer la lumière sans faire trop monter les coûts.

«Comme on a tendance à ne plus construire de garage, je propose de scinder buanderie et local technique, car ce dernier est amené à héberger des appareillages souvent encombrants et pourra faire office de sas vers un éventuel garage par la suite» souligne Vincent Duculot.

Evolutions et adaptations

À l’étage, 3 spacieuses chambres, un large dressing et un coin bureau permettent de répondre aux besoins de nombreuses familles.

Confortable, la salle de bain avec douche et baignoire comprend une chute de linge vers la buanderie. On retrouve ici le sens pratique de l’architecte.

Le modèle inspirationnel imaginé par Vincent Duculot se décline aussi bien avec un toit plat qu’avec un toit en pente. Dans ce dernier cas, un grand grenier mansardé offre un important espace de stockage.

Ce modèle permet également l’intégration d’un volume secondaire tel qu’un garage ou qu’un espace dédié à une profession libérale, par exemple.

Une maison accueillante

Enfin, pour personnaliser la façade et la rendre accueillante, Vincent Duculot propose une alternance de matériaux entre briques et bardage, un vitrage le long de la porte d’entrée, et il veille à ce que les visiteurs profitent d’un espace d’accueil couvert.

En mot de conclusion, Vincent Duculot insiste sur la bonne collaboration nécessaire entre architecte, entreprise de construction et client: «J’ai apprécié réaliser ce travail de réflexion pour T.Palm avec qui je collabore depuis longtemps. C’est une entreprise qui entretient une relation de partenariat, tant avec les architectes qu’avec les clients ».

