Acheter une maison neuve en période de crise : rêve ou réalité ?

Acheter à un prix très concurrentiel

Propriétaire de l’ensemble des terrains sur lesquels il construit, le Groupe Lamy finance la totalité des constructions jusqu’au paiement du prix à l’acte. C’est une situation qui présente un avantage indéniable pour les futurs propriétaires des biens actuellement en vente puisque le gros œuvre a été commencé et terminé avant la période de crise actuelle et les biens n’ont donc pas subi de lourdes répercussions financières.

Finitions intérieures personnalisables

Forte des nombreuses collaborations que l’entreprise Lamy Construction a établies avec des fournisseurs de qualité, le choix des finitions intérieures est laissé à l’acquéreur. Chaque client peut ainsi personnaliser son habitation : revêtement des sols et des murs de la salle de bain, menuiseries intérieures, sanitaires… Le tout dans un budget sans surprises ni suppléments.

Lamy Construction

Acheter à Petit Rechain, c’est possible

Situé à Petit Rechain, entre Battice et Verviers, Le Clos des Pâturages est un lotissement développé par Lamy Construction qui offre tous les avantages mentionnés ci-dessus. Parmi les 14 maisons unifamiliales neuves avec jardin et les 17 nouveaux appartements avec terrasse qui y ont été construits, certaines habitations sont encore disponibles à la vente et seront emménageables très prochainement.

De quoi s’installer sereinement dans un quartier campagnard qui se situe à quelques minutes seulement du centre du village. Commerces de proximité, écoles, transports en commun… sont, entre autres, directement accessibles par un sympathique piétonnier.

Lamy Construction

Nouveau projet à Andrimont

Le Groupe Lamy développe également un autre projet situé entre Dison et Verviers : le quartier du Wesny à Andrimont. Un immeuble de 24 appartements et, par la suite, 80 maisons unifamiliales viendront constituer ce nouveau quartier.

Ici aussi, la localisation est idéale. Sur les hauteurs de la ville, à seulement 2 km du centre d’Andrimont, le quartier garantira calme et tranquillité à ses futurs occupants tout en offrant le confort de la ville.

Ces appartements de 1 à 3 chambres disponibles fin 2024 sont d’ores et déjà commercialisés et représentent une intéressante opportunité d’investissement : des logements de standing spacieux et lumineux avec terrasse dans un immeuble avec parking intérieur et extérieur qui répond aux critères énergétiques stricts actuels. En outre, l’immeuble sera doté de panneaux solaires.

Encore une fois, Lamy Construction s’est donné pour objectif de proposer des appartements à prix abordables sans hypothéquer la qualité de construction qui lui est propre.

Lamy Construction

Pour obtenir des informations sur les maisons et appartements en vente à Petit Rechain, ou sur le projet d’Andrimont, visitez le site de Lamy Constructions ou appelez le 087 31 65 04.

Et pour découvrir la qualité de Lamy Construction, profitez de leurs prochaines portes ouvertes.