Votre publicité native ou comment vous démarquer avec une annonce à valeur ajoutée

Cette manière de communiquer non intrusive s’inscrit dans la tendance actuelle à fournir du contenu à valeur ajoutée sur des sites de médias tels que lavenir.net, lalibre.be, dh.be, parismatch.be ou moustique.be.

«Désormais, une large partie des budgets publicitaires investis auprès de notre régie régionale y sont consacrés» explique Sabrina Castiglione, Digital Product Manager aux Éditions de l’Avenir.

La publicité native, c’est quoi?

Contrairement aux formats publicitaires classiques, comme les displays par exemple, le contenu de partenaires est un contenu rédactionnel qui s’intègre pleinement dans le fil rédactionnel du média qui l’héberge. Il s’agit d’un article rédigé afin de présenter une entreprise, une organisation ou une thématique qui la concerne.

Ce contenu qui s’apparente à un contenu éditorial jouit d’une forte crédibilité, car il est perçu tout à fait différemment qu’un contenu publicitaire habituel.

L’avantage de cet outil de communication est qu’il permet de faire passer un message et d’apporter une information pertinente, instructive ou divertissante dont le lecteur pourra tirer un bénéfice tout en lui accordant une plus grande attention.

«Le format publicitaire natif ou le contenu de partenaires a fait ses preuves ces dernières années. Il devient un outil indispensable pour accroître sa notoriété auprès d’une audience qualifiée» précise Emmanuelle Michel, Responsable Communication et Marketing BtoB aux Éditions de l’Avenir.

Susciter l’engagement

Comme ce type de contenu permet de créer de la notoriété, de sensibiliser et de donner des conseils ou des informations probantes, il va marquer les esprits tout en créant une relation de confiance. Il renforce l’affinité des clients et prospects avec la marque. On a d’ailleurs observé que les lecteurs accordent un plus long temps de lecture à ce genre de support publicitaire.

C’est donc un outil de communication qui suscite un grand engagement et obtient d’excellents résultats.

Sortir du lot tout en augmentant son trafic

Grâce à son statut d’article ainsi qu’à l’intégration de mots clés, le contenu de partenaires jouit d’un référencement qui le positionne dans les résultats des moteurs de recherche, et ce pour une durée indéterminée.

Il permet aussi d’orienter les lecteurs vers un site internet, une page Facebook, une landing page thématiques ou encore vers une page promotionnelle en ligne pour générer du trafic vers ses propres outils sur le web.

Idéal pour une campagne de pub régionale ou locale

Avec des éditions régionales couvrant le Hainaut, Namur, Liège, le Luxembourg, le Brabant wallon et Bruxelles, les médias tels que ceux proposés au sein de la Régie des médias régionaux permettent une approche locale.

Il est également possible de booster son contenu de partenaire grâce à une annonce géolocalisée qui permet de se faire connaître ou de promouvoir ses produits et services précisément dans sa région.

Garder un œil sur les résultats

Bien entendu, lorsque l’on réalise une campagne de publicité, l’idéal est de pouvoir estimer son retour sur investissement. Les annonces natives offrent l’immense avantage de pouvoir évaluer la réussite de sa campagne publicitaire. Si la Régie des Éditions de l’Avenir fournit un reporting, une simple consultation de Google Analytics permet déjà d’apprécier cette nouvelle source de trafic vers son site.

L’intégrer dans une campagne globale

Bien entendu, si l’article natif peut se suffire à lui-même, il complète à merveille une campagne de publicité globale qu’il renforce.

Pour le commerce ou l’entreprise qui possède une vidéo ou envisage d’en produire une, l’article natif est un support idéal pour la promouvoir. Insérer un reportage vidéo au sein de l’article augmente encore la visibilité et l’engagement des clients.

Les conseils des pros

Le contenu de partenaires a donc bien des atouts. Nos spécialistes regorgent d’ailleurs de précieux conseils pour en tirer le plus grand bénéfice.

Sabrina conseille de «choisir une thématique qui intéresse directement les lecteurs et qui apporte une information à valeur ajoutée en répondant à des questions qu’ils se posent. C’est une excellente manière de se démarquer au niveau de sa marque ou de son entreprise».

Emmanuelle suggère quant à elle de «ne pas hésiter à partager l’article sur sa page Facebook ou de créer une série d’articles thématiques afin de fidéliser ses lecteurs». Un choix qu’une importante entreprise générale de construction a d’ores et déjà fait en intégrant un article natif mensuel dans sa communication.

Vous avez lu cet article jusqu’ici? Sachez que vous venez de lire un article natif! C’est tout dire de l’efficacité de cet outil de communication...

N’hésitez pas à contacter un de nos conseillers pour plus d’informations.