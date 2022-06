La loi légalisant le Bitcoin au Salvador a un an : que s’est-il passé depuis ?

C’est un événement historique pour le bitcoin. Depuis le 7 septembre 2021, au Salvador, les professionnels comme les particuliers sont obligés d’accepter les cryptomonnaies comme moyen de paiement. Parallèlement, afin de promouvoir l’utilisation du bitcoin parmi la population salvadorienne, le gouvernement a créé un portefeuille électronique appelé Chivo Wallet où il offre 30 dollars américains en bitcoins à tout citoyen ouvrant un compte. L’application téléchargeable permet à ses utilisateurs de convertir automatiquement et gratuitement des bitcoins en dollars et vice-versa. Le Président Bukele affirme aussi que l’introduction du bitcoin a permis une majeure inclusion financière au Salvador, un petit pays où 70% de la population ne possède pas de compte bancaire et travaille dans l’économie informelle.

Une source d’inspiration

Depuis, le cas du Salvador est devenu une source d’inspiration pour les politiciens et les législateurs du monde entier. Le 8 septembre 2021, le Panama a introduit un projet de loi pour faire du bitcoin une monnaie légale. Depuis ce printemps 2022, le Mexique, le Honduras et Madère flirtent également avec l’adoption du bitcoin. Le 26 avril 2022, le sénat mexicain pose même un acte fort : il installe dans ses bâtiments des distributeurs automatiques de bitcoins. La Suisse, le Danemark, l’Estonie, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Japon et Singapour sont aujourd’hui les pays les plus pro-bitcoins au monde.

Les investisseurs suivent

Actuellement, les investisseurs profitent de l’effondrement du marché de la crypto. Cette situation est loin d’émousser leurs ardeurs. Bien au contraire, un récent rapport de CoinShares démontre que les acheteurs essaient d’en tirer parti en achetant des actifs numériques à bas prix avant qu’il ne remonte. Des flux d’un montant total de 274 millions de dollars sont récemment entrés sur les marchés de la part d’investisseurs à la recherche d’une opportunité. D’après le même rapport, il semble que le bitcoin soit l’actif numérique le plus recherché.

Note de la rédaction : La cryptomonnaie est soumise à une volatilité extrêmement élevée. Elle n’est pas régulée, ce qui en fait un investissement risqué. Investir de l’argent coûte aussi de l’argent. Les gains éventuels réalisés en cryptomonnaies sont à déclarer.

