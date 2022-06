Enseignement qualifiant à Namur : tous les chemins mènent à Rops…

Les quelque 1000 élèves que compte l’école sont encadrés par plus de 130 enseignants qui veillent à les préparer au mieux aux métiers de demain, dans le respect de valeurs citoyennes fortes.

ITCF Félicien Rops

Bien orienter pour mieux préparer

« Depuis sa création, l’ITCF Félicien Rops a pour ambition d’orienter ses élèves vers les filières qualifiantes qui leur conviennent, mais aussi vers les formations qui répondent aux attentes du monde professionnel actuel », explique Sylvie Dachelet, directrice de l’ITCF Félicien Rops.

Tout au long de leur parcours scolaire, les élèves de l’ITCF Félicien Rops ont également l’occasion de s’informer, de participer à des activités et d’être mis en contact avec le monde de l’entreprise.

Techniques de qualification et métiers en forte demande

S’il est largement reconnu pour la qualité de son enseignement artistique, l’ITCF Félicien Rops offre bien des possibilités.

De la 3e à la 6e, les élèves de techniques de qualification peuvent s’orienter vers la construction, avec une option dessinateur en construction; vers les arts plastiques avec notamment une option technicien en infographie qui permet d’accéder à une 7e année qualifiante de technicien en multimédia; vers la photographie avec la possibilité d’une 7e année complémentaire en arts visuels appliqués à la photographie; vers la gestion commerciale ou comptable; vers le secrétariat et le tourisme; vers les sciences sociales ou encore, vers les sciences avec des options pour s’orienter vers des métiers en forte demande, tels que technicien chimiste ou assistant pharmaceutico-technique, formation qui peut être complétée par une 7e année en officine hospitalière.

4 filières professionnelles

La filière professionnelle propose, quant à elle, 4 débouchés aux élèves, dont les arts appliqués qui ouvrent l’accès aux métiers de la publicité, du multimédia et de la décoration; les travaux de bureau qui permettent l’accès aux fonctions de bureau ou d’accueil selon l’option suivie; les services sociaux qui préparent aux métiers d’aide familiale, d’accueil, d’agent médico-social, d’aide-soignant ou encore qui dirigent vers la puériculture selon le cursus suivi; et enfin, une dernière filière qui mène à la confection et au stylisme.

Des projets pour susciter les vocations

La spécificité de l’école réside également dans ses nombreux projets et sorties pédagogiques

« Nous faisons participer nos élèves à des projets. Cela signifie qu’ils entreprennent de nombreuses activités à l’école, mais aussi en dehors de l’école, pour participer à la société, devenir des citoyens responsables ou pour s’impliquer dans des réalisations à valeur ajoutée » ajoute Sylvie Dachelet.

Visites de bibliothèques, projections de films, pièces de théâtre, événements et présentations artistiques, tels que des défilés, des expositions… les élèves sont invités à s’ouvrir au monde et à y apporter leur propre touche de créativité.

Des débats sont organisés autour de thèmes d’actualité et de société et visent à sensibiliser les classes aux stéréotypes de genres, aux métiers du futur, au harcèlement, aux assuétudes… Les thèmes de la démocratie et du devoir de mémoire sont eux aussi largement abordés. Autant de thématiques qui questionnent et aident les jeunes à se construire.

Une offre d’internat

Bien que l’ITCF Félicien Rops se trouve à proximité de la gare et soit aisément accessible en transports en commun, il collabore par ailleurs avec 3 internats indépendants qui se situent à proximité de l’établissement afin d’accueillir les jeunes durant la semaine. Les jeunes filles sont accueillies à Jambes, alors que les jeunes gens peuvent être accueillis à Saint-Servais ou à Suarlée. L’ITCF Félicien Rops entretient une collaboration étroite avec chacun des internats afin de garantir un suivi optimal des élèves et de les guider au mieux vers la réussite.

Créé il y a plus de 100 ans, l’ITCF Félicien Rops est sans conteste un établissement scolaire majeur dans le paysage namurois et les jeunes qui souhaitent une formation qualifiante seront ravis d’y découvrir de très nombreuses possibilités.

Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’établissement : www.felicienrops.be ou suivez sa page Facebook ITCF Félicien Rops — Officiel

Pour contacter l’école, appelez le 081 25 76 00 ou envoyez un e-mail à l’adresse info@felicienrops.be