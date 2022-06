Fruit, floralité, fraîcheur et finesse, venez à la rencontre des vins du Val de Loire

33 appellations réparties sur 42.000 hectares de vignes

300 kilomètres, c’est la distance sur laquelle le vignoble s’étend, de Nantes à Blois. Nulle part ailleurs, la production de vin n’est aussi diversifiée que dans le Val de Loire. On trouve les premiers vignobles à seulement une heure de Paris. Les premières AOC, dont le Cabernet d’Anjou, le Muscadet, le Rosé d’Anjou et le Vouvray, ont été reconnues dans la Loire en 1936. Aujourd’hui, il existe 33 AO et 1 IGP pour 42.000 hectares de vignes et une production annuelle moyenne de 280 millions de bouteilles. Le Val de Loire est la troisième zone de production de vins d’appellations en France. C’est le n°1 en vins blancs et la plus importante région pour la production de fines bulles après la Champagne. C’est le premier viticole oenotouristique de France pour son accueil (ex-aequo avec l’Alsace).

Vino.be ©Charles.Piron

Les « 4 F » de la Loire

Les vins du Val de Loire sont issus d’une palette de cépages unique au monde, offrant une gamme de vins très diversifiée et de haute expression. Et pour cause. La Loire est une région viticole présentant une richesse de terroirs (provenant du massif armoricain à l’ouest jusqu’au bassin parisien à l’est), de climats (océanique à continental) et de variétés de cépage. Le point commun des vins ligériens, au-delà de l’influence de la Loire, est leur profil : frais, floral, fruité et fin. Du vin blanc sec, au rosé tendre, en passant par les fines bulles, le moelleux et le rouge, chacun trouvera son bonheur dans le vignoble ligérien.

La Belgique : 4ème pays importateur

La Loire est l’un des vignobles les plus demandés du moment. En Belgique, son succès ne se dément pas, avec une progression de +9,8% en volume pour l’année 2021. Notre pays est le 4ème pays importateur des Vins de Loire. Sur le marché belge, les AOP françaises représentent 35%. Il faut dire que le vignoble du Val de Loire en propose pour tous les goûts. Ils se déclinent en blancs (45%), rosés (26%), rouges (19%) et fines bulles (10%). Peu importe leur couleur, les Vins du Val de Loire sont idéaux pour accompagner des températures estivales plus chaudes. Parmi les appellations à déguster lors de la soirée, les participants pourront notamment découvrir Chinon, Coteaux du Layon, Gros Plant du Pays Nantais, IGP Val de Loire, Jasnières, Muscadet, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saumur, Touraine, Vouvray, etc.

Un concept simple

Munissez-vous à l’entrée de votre passeport et voyagez à travers les meilleures adresses viticoles présentées par les cavistes locaux. Cette soirée sera le point de départ de la Quinzaine des cavistes, soit deux semaines durant lesquelles les cavistes présents lors du Vino Village vous proposeront des promotions sur leurs Vins du Val de Loire.

En pratique :

L’accès à l’événement est gratuit mais les dégustations sont payantes :

5€ = 1 verre à vin + 3 dégustations

Plus de 30 appellations

Cabernet d’Anjou | Chinon | Crémant de Loire | IGP Val de Loire | Muscadet | Rosé de Loire | Saint-Nicolas-de-Bourgueil | Saumur | Touraine | Vouvray

11 cavistes et bars à vin : Armonie, Chai Davy, Groupvin, La Cave de David, Le Pressoir, Les Vins d’Antoine, Leymarie, Oliviervins, Pépite – cave à manger, Rendez-Vous Vins, Samson’Vins

Save the date :

Jeudi 23 juin 2022 - Place d’Armes de Namur (à 17 minutes de marche de la gare) - de 17h00 à 21h30

Plus d’informations sur : https://www.facebook.com/Vinopointbe