Vérandas et pergolas : des espaces à vivre pleinement

«Nous réalisons des projets uniques entièrement sur mesure en fonction des objectifs et du budget de nos clients afin qu’ils puissent en profiter le plus et le mieux possible», précise Aurélie Maniquet qui a repris l’entreprise familiale Les Vérandas 4 Saisons (LV4S) en 2021 avec son conjoint Emmanuel Collard.

Matériaux et qualité belges

Parfaitement isolées, les vérandas sont construites avec des matériaux performants qui permettent d’y vivre à l’année, quelles que soient les températures extérieures.

«Nous travaillons avec des matériaux belges exclusivement, tels que des profils en aluminium de la société Aliplast et du double vitrage Sprimoglass que nous assemblons sur mesure dans nos propres ateliers», précise Aurélie Maniquet.

En effet, LV4S est une société bien de chez nous qui emploie une main-d’œuvre locale de pas moins de 36 personnes pour réaliser tous les projets de A à Z et installe ainsi quelque 220 vérandas et pergolas chaque année partout en Wallonie.

En croissance, l’entreprise est par ailleurs toujours à la recherche d’ouvriers spécialisés en menuiserie et pose de châssis pour renforcer son équipe dynamique. Avis à bon entendeur!

La pergola, pour profiter plus longtemps de son jardin

Alternative à la véranda, la pergola permet quant à elle de se tenir sur sa terrasse ou dans son jardin plus longtemps dans la saison, sans pour autant devoir investir dans une pièce supplémentaire et c’est ce qui explique son succès actuel. Plus accessible et rapide à mettre en œuvre, c’est une réalisation envisageable dans un budget à partir de 8000 euros.

Conseils et inspiration

Bien entendu, il y a autant de projets possibles qu’il y a de maisons. Référence dans le secteur depuis plus de 37 ans, LV4S invitent ainsi toute personne intéressée à visiter ses 7 vérandas d’exposition entièrement aménagées et meublées situées au siège de l’entreprise à Marche-en-Famenne. L’entreprise propose aussi un généreux catalogue inspirationnel avec leurs diverses réalisations.

Screens motorisés, protections solaires, stores, mais aussi mobilier et objets de décoration sont au rendez-vous également.

«Nous ouvrons aussi les portes de nos ateliers aux clients qui le souhaitent. Ils ont ainsi la certitude du sérieux de notre travail» ajoute Emmanuel Collard.

Pour tout renseignement ou devis, visitez le site Les Vérandas 4 Saisons, appelez le 084 31 40 77 ou rendez-vous sur place Rue du Parc Industriel, 15 à 6900 Marche-en-Famenne du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 10 h à 17 h

VERANDAS 4 SAISONS