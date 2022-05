Inspir&Vous, le nouveau magazine d’inspiration pour construire sa maison

Pour T.Palm, entreprise de construction générale, cette maison existe! Et il y en a autant de versions qu’il y a de personnes qui ont un projet de construction. Pour le mener à bien, le tout est d’être inspiré et accompagné par des gens de métier. C’est pourquoi, T.Palm a créé un nouveau magazine d’inspiration : Inspir&Vous. Il offre au candidat-bâtisseur une multitude d’idées et l’aide à se projeter afin de définir les bases de la maison qui sera la sienne pour de longues années.

La maison idéale selon T.Palm

Convaincu que la maison idéale est unique pour chaque client, le constructeur de maisons clé en main se distingue en proposant des constructions sur-mesure, dessinées par des architectes indépendants, selon les besoins et envies des clients. Pas de maison sur catalogue donc, mais des habitations personnelles et fonctionnelles, pensées dès le début pour répondre aux attentes et perspectives de chacun.

Maisons inspirationnelles

T.Palm a d’ailleurs fait appel à quelques architectes indépendants pour dessiner les tendances des maisons qui résistent aux modes et au temps. Des maisons lumineuses, peu énergivores, évolutives par l’ajout d’une pièce supplémentaire, d’un car-port ou d’un garage, par exemple, et qui restent évidemment abordables.

Les architectes consultés ont ainsi dessiné cette maison idéale, déclinée en trois évolutions. Des projets inspirationnels dont on peut d’ores et déjà découvrir les plans et les visualisations 3D dans le magazine Inspir& Vous.

Informations, conseils et interviews

Au-delà de la présentation de ces maisons idéalement pensées, le magazine propose des informations et des conseils sur les normes et techniques de construction actuelles, des interviews de clients et présentations de professionnels, des idées d’aménagement, ainsi que des projets de constructions menés par T.Palm.

Un magazine qui tombe à pic en cette période de Salon durant laquelle, les candidats-bâtisseurs en profitent pour faire le plein de bons plans.

Soulignons par ailleurs, que T.Palm propose des conditions salon intéressantes: l’entreprise donne un coup de pouce aux candidats-bâtisseurs en complétant tout projet de construction Q-ZEN équipée d’une pompe à chaleur par des panneaux photovoltaïques. De quoi faire des économies, voire viser l’autonomie!

Vous avez un projet de construction? Pour recevoir gratuitement le magazine Inspir&Vous, il suffit de cliquer ici. Bonne inspiration!