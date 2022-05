Pompe à chaleur et panneaux photovoltaïques : un duo idéal pour atteindre l’autonomie énergétique

Dans le domaine de la construction, l’entreprise générale T.Palm accompagne déjà ses clients en ce sens en construisant des maisons basse énergie Q-Zen ainsi que des maisons Zéro énergie. «Une bonne performance énergétique et un plus grand respect de l’environnement font partie de l’ADN de T.Palm» souligne Maxime Reginster, Business Developer chez T.Palm.

Rationaliser son installation

Pour devenir le plus autonome tout en profitant d’un mode de chauffage performant, Alican Acar, spécialiste HVAC chez T.Palm, invite à rationaliser son installation sur la base d’une réflexion portant sur le type de logement, sa dimension, l’usage qui en est fait et le budget dont on dispose.

«Le logement doit être correctement orienté et sa conception doit être optimale en termes d’isolation et de ventilation. Chez T.Palm, nous proposons toujours un test d’étanchéité à l’air. Ensuite pour atteindre une gestion optimale de la consommation énergétique et avoir un chauffage tout à la fois économique et performant, l’idéal est de coupler une pompe à chaleur à des panneaux photovoltaïques. La gestion de l’eau et l’usage d’eau de pluie sont importants également dans une optique de gestion globale des ressources», explique-t-il.

À l’heure actuelle, chez T.Palm, un projet de construction sur deux est doté d’une installation comportant une pompe à chaleur couplée à des panneaux photovoltaïques et la proportion monte à plus de 70 % au sein des nouveaux contrats.

Pourquoi une pompe à chaleur?

Si les chaudières au gaz à condensation sont de plus en plus performantes, celles-ci sont alimentées au gaz naturel qui est une énergie fossile dont par ailleurs le prix augmente.

La pompe à chaleur fonctionne quant à elle différemment. Elle permet de chauffer ou refroidir l’habitation et de produire de l’eau chaude sanitaire grâce à des ressources naturelles, telles que l’air, par exemple. Cependant celle-ci fonctionne à l’électricité et est plus chère à l’achat qu’une chaudière traditionnelle. Mais couplée à des panneaux solaires, la pompe à chaleur procure un retour sur investissement rapide, quelques années suffisent, tout en contribuant à la préservation de l’environnement.

Alican Acar, expert HVAC chez T.Palm dans le showroom de l’entreprise à Theux

Comment diminuer sa consommation énergétique?

Lorsque nous demandons à notre expert quels sont les bons gestes pour diminuer sa consommation, celui-ci nous prodigue les conseils suivants :

Adapter la dimension de son habitation en fonction de l’usage qui en est fait

Éviter les pertes thermiques en soignant l’isolation, l’étanchéité et la ventilation

Opter pour un mode de chauffage performant et l’entretenir convenablement

Ne pas hésiter à diminuer la température intérieure d’un degré

Conditions salon d’exception

Pour promouvoir une meilleure autonomie énergétique, T.Palm a décidé de donner un coup de pouce aux candidats bâtisseurs qui se lancent dans un projet de construction. L’entreprise propose ainsi des conditions salon pour le moins avantageuses : pour toute nouvelle maison Q-Zen équipée d’une pompe à chaleur, T.Palm offre des panneaux photovoltaïques. Cela concerne les missions d’étude signées jusqu’au 30 juin inclus et porte sur un maximum de 20 panneaux.

Sur la base d’une consommation moyenne donnée par la CWaPE, cela représente une économie de 150 €/mois pour un ménage belge type de 4 personnes dans une maison de +/— 160 m². L’investissement consenti pour l’installation d’une pompe à chaleur est ainsi très rapidement rentabilisé et l’autonomie énergétique partielle ou totale peut être atteinte. Outre l’avantage financier important, c’est également une bonne nouvelle pour le climat.