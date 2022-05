8 façons simples d’obtenir un prêt avec un faible taux d’intérêt

Une question de risque

Le formule est plutôt simple : Lorsqu’une banque accorde un prêt, elle prend un risque : celui de ne pas être remboursée. Plus ce risque est important, plus elle fera en sorte que cela en vaille la peine, tout simplement en augmentant le taux d’intérêt et donc la quantité d’argent qu’elle gagnera à terme. Si elle considère que le risque est trop important, elle vous répondra tout simplement non.

Tout est donc une question de “rassurer” votre banque à l’aide de différents arguments pour qu’elle estime que le risque de ne pas être remboursée est faible. Et cela peut se faire grâce à différentes astuces :

1. Avoir un co-emprunteur

Beaucoup ne le savent pas forcément, mais il est possible d’être plusieurs à signer le contrat de prêt. Cela a pour avantage de rassurer la banque car deux personnes ensemble ont une capacité de remboursement beaucoup plus grande. Et une plus grande capacité de remboursement, c’est un risque plus faible pour l’organisme de prêt.

2. Réduire la durée du prêt

Plus la durée du prêt est longue, plus le total à rembourser augmentera. Tout simplement parce que le taux d’intérêt est annuel. Si vous empruntez 10 000€, vous devrez payer 4,5% de ce qu’il vous reste à rembourser chaque année qui passe. Si vous proposez de rembourser un montant plus important chaque mois, vous serez quitte de votre dette plus rapidement, et devrez donc payer moins d’intérêts.

3. Justifier le prêt

Notamment à l’aide de devis et factures. On parle de prêt affecté lorsqu’un prêt est accordé pour un type de projet bien spécifique comme acheter une voiture ou bien faire des rénovations chez vous. En sachant ce que vous comptez faire de l’argent qu’elle vous octroie, une banque sera plus encline à accepter et à proposer un taux d’intérêt plus bas. En fonction de la banque, vous trouverez des formules de prêts affectés qui sont assez populaires. Le prêt “énergie”, le prêt “voiture” ou encore le prêt “travaux” sont les principaux exemples.

4. Ne pas avoir d’autres dettes

Cela semble évident. Si vous avez d’autres dettes en cours, la banque pourrait bien décider de refuser de vous prêter de l’argent. Tout simplement parce qu’une partie de votre capacité de remboursement est déjà réservée à votre ancienne dette. Le risque de surendettement est donc beaucoup plus important aux yeux de votre prêteur. Une solution pour cela est de faire un regroupement de crédits. Cela consiste tout simplement à rassembler vos dettes en une seule, auprès d’une unique banque. En faisant cela, vous pourrez peut-être négocier un taux plus bas.

5. Combiner votre prêt avec d’autres produits de la même banque

Les banques favorisent leurs clients bien entendu. Si vous possédez déjà un compte à vue, épargne, ou si vous contractez une assurance solde restant dû avec votre prêt, la banque vous connaîtra mieux et pourra très certainement vous proposer un taux plus bas.

6. Comparer les taux des banques en Belgique

Cela peut sembler être une tâche pénible, car il faut demander à chaque banque quel taux elle applique pour le montant et la durée que vous désirez emprunter. Mais en réalité, vous pouvez obtenir les offres de toutes les banques en quelques clics grâce à la plateforme TopCompare.be.