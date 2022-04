Comment est calculé le prix de votre assurance habitation ?

La nature de votre habitation a son importance pour votre prime d’assurance

Hé oui, les critères de construction de votre habitation vont avoir un impact sur la prime que vous allez devoir payer. Par exemple, les matériaux qui ont un risque plus élevé de sinistre vont vous coûter plus cher. Un toit de chaume ou de bois, des murs en bois : ces matériaux hautement inflammables vont faire augmenter votre facture d’assurance.

Les éléments qui sortent un peu de l’ordinaire peuvent également être source d’un hausse de votre prime : piscine, véranda…

De même, si vous habitez au rez-de-chaussée d’un immeuble, votre prime sera plus élevée : vous avez une plus grande probabilité d’être victime de vol ou de cambriolage. Vous êtes également plus susceptible de subir une inondation, en cas de fortes pluies comme celles de juillet 2021.

Une habitation sous les toits aura elle aussi une prime d’assurance plus élevée : une tuile arrachée ou une gouttière bouchée, qui créent un dégât des eaux, peuvent vite arriver.

L’emplacement de votre habitation

La zone où se situe votre habitation a une influence sur le montant de votre prime d’habitation. Avant d’acheter ou de louer une habitation, vérifiez bien qu’elle ne se situe pas dans une zone inondable ou à risque de cambriolage plus élevé. L’emplacement d’entreprises à risque, comme les industries chimiques, peuvent également influer sur la prime. C’est la raison pour laquelle, des simulateurs d’assurance habitation peuvent vous donner un prix sur base de votre adresse. La courtier digital Yago par exemple, vous permet d’obtenir un prix en effectuant une simulation en 1 minute sur base de votre adresse et d’images satellites.

En prenant en compte ces critères, vous avez déjà une bonne chance de contrôler votre facture assurantielle. Attention : cela ne veut pas dire que les prix ne risquent pas d’augmenter !

L’indice ABEX influence le prix de votre assurance.

En effet, ce prix sera corrélé à l’indice ABEX. Cet indice, déterminé par des experts du secteur du bâtiment, donne une idée de l’évolution des prix de la construction. Comme la plupart des habitations sont assurées en reconstruction à neuf, c’est-à-dire le prix qu’il coûterait à la compagnie d’assurance de faire reconstruire votre habitation à neuf en cas de sinistre, cet indice est très important. A chaque augmentation de l’indice ABEX, il y a donc une forte probabilité d’une augmentation de votre prime d’assurance.

Les assurances, comme n’importe quel autre poste de dépense, peuvent être optimisées au maximum pour économiser. Le mieux est de regrouper toutes ses assurances chez un seul et même assureur ou courtier : vous mutualisez ainsi vos frais.

Tips: Faîtes une simulation ici et économisez sur votre assurance habitation. Yago compare votre contrat actuel et diminue votre facture d’assurance