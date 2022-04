Frédéric van Vyve, un des architectes à avoir été consulté, a imaginé une maison en phase avec les attentes actuelles et futures des candidats-bâtisseurs.

Frédéric van Vyve

La maison loft

« J’ai dessiné une maison qui soit une première étape dans le parcours du propriétaire sur plusieurs années. On part d’une base qui peut être modulée au fil du temps. C’est un modèle de maison que j’avais déjà à l’esprit depuis longtemps, car il correspond à des situations concrètes » explique Frédéric van Vyve.

Cette maison idéale, Frédéric l’a conçue baignée de lumière naturelle avec un grand espace ouvert au rez-de-chaussée dans lequel la cuisine donne sur la pièce de vie, tel un loft. Il l’a pensée pour être construite à la fois sur un terrain large, ou relativement étroit, comme on en trouve de plus en plus actuellement.

« C’est une maison évolutive avec laquelle on peut tout faire » pour reprendre les mots de l’architecte. «Les aménagements tant extérieurs qu’intérieurs sont modulables à l’infini. Il est possible d’ajouter un garage ou un car-port, mais également un bureau. Dans cette configuration, l’escalier qui mène aux chambres à l’étage est droit et peut donc être équipé d’un monte-escalier pour les personnes moins mobiles ».

Si Frédéric van Vyve voit la maison idéale de préférence avec une toiture plate sur laquelle poser des panneaux photovoltaïques se fait en toute discrétion - tout dépend bien entendu des prescriptions urbanistiques, elle se décline tant dans une architecture contemporaine que classique, voire de type fermette. L’avantage de son modèle est qu’il est simple et esthétique.

Evolution 2 by Frédéric van Vyve pour T.Palm

Client-architecte-entrepreneur, le trio gagnant

Les modèles inspirationnels de T.Palm vont certainement aider les candidats-bâtisseurs à gagner du temps dans la définition de leur projet, encore faut-il pouvoir se reposer sur des partenaires de confiance.

« C’est la force de T.Palm qui travaille en toute transparence avec le client et des architectes indépendants, selon un cahier des charges ultra précis et bien pensé qui permet de garantir la qualité et les délais de la construction.» souligne Nathalie Mommens, gestionnaire de projets chez T.Palm.

Et pour que ce trio soit gagnant, il est préférable que la communication et le contact soient les plus fluides possibles. Nathalie Mommens a l’habitude de travailler en toute confiance avec les clients et les architectes. « Nous co-construisons ensemble en fait. Nous informons, conseillons, donnons notre avis, et in fine, ce sont les candidats-bâtisseurs qui prennent les décisions finales», souligne Nathalie Mommens.

« Souvent, les clients ont sondé le marché avant d’arriver chez T.Palm et ils apprécient la relation tripartite qui leur est proposée. De bons contacts tant avec l’architecte que l’entrepreneur sont un plus pour mener à bien, dans des conditions agréables, un projet qui va durer un certain temps» conclut Frédéric van Vyve.