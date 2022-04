Toute la Nature des Antipodes dans votre verre !

NOTRE SELECTION «EARTH GARDEN» SAUVIGNON BLANC «Earth Garden», Marlborough:

Généreux comme la nature qui le vit naître! Un somptueux sauvignon blanc légèrement fruité et d’une grande fraîcheur. Cultivés en agriculture biologique à Marlborough, région réputée pour y faire parmi les meilleurs sauvignons du monde. La complexité et le caractère de ces vignobles transparaissent dans le verre avec de magnifiques notes d’agrumes, de pamplemousse, de groseille à maquereau, d’herbe fraîchement coupée. Une longueur en bouche intense. Parfait pour toutes les salades de l’été, avec du saumon fumé, des huitres, des moules, la cuisine asiatique et certains fromages de chêvre.

PINOT NOIR «Earth Garden», Marlborough:

La nature récompense l’homme en offrant de délicieuses récoltes quand on la soigne bien. Ce beau Pinot Noir est envoûtant par ses arômes de mûres et de myrtilles avec une touche florale et épicée. La bouche souple aux tanins fins dévoile un parfum de cacao, de terre humide et légèrement fumé. Son style de vinification assez bourguignon en séduira plus d’un, peut-être servi légèrement rafraîchi. Parfait sur les viandes blanches, la cuisine exotique et certains poissons gras.

NOTRE INNOVATION «SAUVIGNON BLUSH ROSÉ»

Villa Maria réalise ici un Sauvignon unique en son genre teinté d’un rose pâle lors de sa vinification par ajout de 10% de merlot pendant le pressurage. Un vin festif et joyeux pour les repas des jours ensoleillés. En bouche et au nez c’est un réel festival! Du fruit de la passion, des fines herbes, du pamplemousse rose, des notes florales et de délicats petits fruits rouges. Parfait à l’apéritif, sur les plats thaïs, au bord de la piscine en «piscine»! À découvrir absolument !

