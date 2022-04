Construire pour louer : à quoi faut-il penser ?

Nous avons rencontré Myriam Grosjean qui a fait bâtir avec succès deux appartements à Bertrix alors qu’a priori rien ne la prédestinait à devenir propriétaire de biens locatifs. -

Myriam Grosjean

«J’ai eu l’opportunité de racheter deux garages et un bout de terrain ayant appartenu à mes parents. Après réflexion et sur conseil de mon architecte, j’ai décidé d’y faire construire deux appartements neufs pour les mettre en location. Cela présente l’avantage de ne pas avoir à se soucier de rénovations durant plusieurs années et cela séduit les locataires qui préfèrent entrer dans un bien neuf. Comme je n’avais aucune expérience en la matière, j’ai décidé de faire confiance à mon architecte qui m’a orienté vers l’entreprise T.Palm» nous explique Myriam.

Penser fonctionnel

«C’était une excellente décision, car T.Palm a pris l’entièreté du chantier en charge. Ils offrent un service all in. Tout a été impeccablement planifié du début à la fin et je n’ai eu à me soucier de rien, si ce n’est le choix des finitions.» ajoute Myriam.

Au-delà du confort de n’avoir à se préoccuper de rien, T.Palm réalise des constructions fonctionnelles, avec des finitions propres et soignées, tout en intégrant les normes strictes et les aspects énergétiques actuels.

Durant toute la durée de la construction, Myriam a été épaulée par Daniel Derome, son gestionnaire de projet T.Palm qui lui a permis de définir les points d’attention essentiels. Les appartements de Myriam jouissent ainsi d’une isolation et d’une ventilation parfaite et sont équipés de pompes à chaleur. Cela aussi séduit les locataires!

Couvrir les frais engagés

Bien entendu, dans un tel projet locatif, il faut avant toute chose viser une couverture des frais engagés.

«L’aspect financier est très important pour construire sereinement. Si tout est parfaitement chiffré au départ, il faut savoir qu’il y a toujours des risques de modifications du projet initial liées à des questions urbanistiques, par exemple. Le projet pile-poil n’existe pas et il faut s’assurer que la banque suive. À ce sujet, la communication avec Daniel Derome a été très fluide, il a tout géré comme s’il s’agissait de son propre projet. Cela crée une relation de confiance indispensable, car au regard de l’engagement financier, construire reste stressant» souligne Myriam.

Construire un bien locatif est une idée qui séduit un nombre croissant de personnes désireuses d’investir ou de s’assurer d’une source durable de revenus.

Aujourd’hui, les deux biens sont loués. Pour Myriam, l’expérience est concluante. Elle envisage même la possibilité de s’installer dans un de ses appartements quand elle sera plus âgée.

Tout comme Myriam, d’autres candidats se sont lancés dans l’aventure. Pour s’informer et se laisser inspirer, la journée Chantiers Ouverts organisée le dimanche 15 mai prochain par la Confédération de la Construction présente un autre projet de construction locative T.Palm à Maurage.

T.Palm propose également des conditions salon intéressantes en faveur d’une plus grande autonomie énergétique.